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Водитель автобуса решил обогнать грузовик и улетел в кювет под Астраханью. Пострадали 14 человек

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Почти полтора десятка сотрудников сельхозпредприятия пострадали в опрокинувшемся автобусе в Астраханской области утром 19 марта. Региональная прокуратура начала проверку по факту произошедшего.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Астраханской области, ДТП случилось в 6:50 на 350 километре автодороги «Волгоград — Астрахань». 57-летний водитель автобуса Daewoo, следовавший из Астрахани в село Заволжское, пошел на обгон грузовика, но не учёл сложные метеоусловия и не справился с управлением. Автобус выехал на обочину и опрокинулся в кювет.

По информации прокуратуры региона, в момент ДТП в автобусе находились 35 работников ООО «АПК Астраханский», 14 из которых получили травмы и обратились за медицинской помощью. Ведомство начало проверку.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению перевозчиком требований законодательства о безопасности дорожного движения, трудового режима, соблюдение лицензионных требований и условий. При наличии оснований прокуратура примет меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении пресс-службы.

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Комментарии (1)

footballer13
Всего вторая за день новость про Астрахань. Маловато как-то будет.
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