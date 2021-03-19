Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Астраханской области, ДТП случилось в 6:50 на 350 километре автодороги «Волгоград — Астрахань». 57-летний водитель автобуса Daewoo, следовавший из Астрахани в село Заволжское, пошел на обгон грузовика, но не учёл сложные метеоусловия и не справился с управлением. Автобус выехал на обочину и опрокинулся в кювет.

Почти полтора десятка сотрудников сельхозпредприятия пострадали в опрокинувшемся автобусе в Астраханской области утром 19 марта. Региональная прокуратура начала проверку по факту произошедшего.

По информации прокуратуры региона, в момент ДТП в автобусе находились 35 работников ООО «АПК Астраханский», 14 из которых получили травмы и обратились за медицинской помощью. Ведомство начало проверку.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению перевозчиком требований законодательства о безопасности дорожного движения, трудового режима, соблюдение лицензионных требований и условий. При наличии оснований прокуратура примет меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении пресс-службы.