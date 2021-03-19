FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-6°C/Завтра: -4
73.66р88.12р
Будущая платная парковка в СПбЧто запрещено до 28 марта«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

В сборную России отправится ещё один зенитовец. На сбор национальной команды вызван вратарь Андрей Лунёв

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым принял решение вызвать в национальную команду вратаря петербургского «Зенита» Андрея Лунёва. Он заменит в составе получившего травму голкипера ФК «Сочи» Сослана Джанаева, сообщает 19 марта официальный Twitter Российского футбольного союза.

Ещё одним изменением в составе сборной России станет появление в команде полноценного новичка — полузащитника «Локомотива» Максима Мухина, который вызван вместо травмированного коллеги по амплуа — спартаковца Романа Зобнина.

Напомним, что в сборной России к отборочным встречам чемпионата мира 2022 года с Мальтой (24 марта, Та-Али), Словенией (27 марта, Сочи) и Словакией (30 марта, Трнава) в настоящий момент уже готовятся шестеро игроков «Зенита». Это защитники Вячеслав Караваев и Юрий Жирков, полузащитники Магомед Оздоев, Андрей Мостовой и Далер Кузяев и нападающий Артём Дзюба.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний