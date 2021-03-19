В сборную России отправится ещё один зенитовец. На сбор национальной команды вызван вратарь Андрей Лунёв

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым принял решение вызвать в национальную команду вратаря петербургского «Зенита» Андрея Лунёва. Он заменит в составе получившего травму голкипера ФК «Сочи» Сослана Джанаева, сообщает 19 марта официальный Twitter Российского футбольного союза.
Лунев и Мухин - в сборной— Сборная России (@TeamRussia) March 19, 2021
Тренерский штаб сборной России принял решение вызвать в команду голкипера «Зенита» Андрея Лунева и полузащитника «Локомотива» Максима Мухина.
Ещё одним изменением в составе сборной России станет появление в команде полноценного новичка — полузащитника «Локомотива» Максима Мухина, который вызван вместо травмированного коллеги по амплуа — спартаковца Романа Зобнина.
Напомним, что в сборной России к отборочным встречам чемпионата мира 2022 года с Мальтой (24 марта, Та-Али), Словенией (27 марта, Сочи) и Словакией (30 марта, Трнава) в настоящий момент уже готовятся шестеро игроков «Зенита». Это защитники Вячеслав Караваев и Юрий Жирков, полузащитники Магомед Оздоев, Андрей Мостовой и Далер Кузяев и нападающий Артём Дзюба.