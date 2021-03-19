В Пулково раскопали артиллерийский снаряд. Военные вывезли его незаметно для пассажиров

Пролежавший долгое время в земле артснаряд напомнил о себе спустя десятки лет. С эхом Великой Отечественной войны на территории петербургского аэропорта разбирались днём 19 марта.



Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал в экстренные службы из Пулково поступил за час до полудня. При проведении земляных работ на Пулковском шоссе, 41, в грунте нашли нечто, напоминающее боеприпас. Работы были остановлены. Приехавшие специалисты опознали в находке 152-мм артиллерийский снаряд времён войны.

Боеприпас передали сапёрам Западного военного округа. Его вывезли и позднее уничтожат на полигоне. В пресс-службе оператора Пулково «Фонтанке» подтвердили обнаружение снаряда и уточнили, что это произошло на значительном отдалении от терминала во время работ по модернизации территории. На работу аэропорта находка и её последующий вывоз никак не повлияли.