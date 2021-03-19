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В Пулково раскопали артиллерийский снаряд. Военные вывезли его незаметно для пассажиров

Пролежавший долгое время в земле артснаряд напомнил о себе спустя десятки лет. С эхом Великой Отечественной войны на территории петербургского аэропорта разбирались днём 19 марта.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал в экстренные службы из Пулково поступил за час до полудня. При проведении земляных работ на Пулковском шоссе, 41, в грунте нашли нечто, напоминающее боеприпас. Работы были остановлены. Приехавшие специалисты опознали в находке 152-мм артиллерийский снаряд времён войны.

Боеприпас передали сапёрам Западного военного округа. Его вывезли и позднее уничтожат на полигоне. В пресс-службе оператора Пулково «Фонтанке» подтвердили обнаружение снаряда и уточнили, что это произошло на значительном отдалении от терминала во время работ по модернизации территории. На работу аэропорта находка и её последующий вывоз никак не повлияли.

Боеприпасы военных времён на территории Пулково раскапывают не впервые. В 2019 году экскаваторщик, копая траншею, нашёл несколько десятков мин и гранат. Приехавшие за ними военные тогда проверили территорию и нашли новые снаряды. Всего тогда вывезли 155 штук.

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Комментарии (1)

Чёрт Опасный
Опять ТЗК?

А так-то ничего удивительного, там такой ад был, много чего земля хранит.
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