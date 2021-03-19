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В Свердловской области у двух человек нашли три килограмма золота и 50 килограммов серебра

Три килограмма золота и 50 килограммов серебра на сумму более 15 миллионов рублей, а также 16 миллионов рублей наличными изъяли у двух человек сотрудники УФСБ по Свердловской области. Об этом 19 марта сообщил РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах региона.

«Сотрудниками управления ФСБ России по Свердловской области в процессе совершения незаконной сделки по продаже драгметаллов с поличным задержаны участники этнической преступной группы. В результате спецоперации силовики изъяли из теневого оборота три килограмма золота и 50 килограммов серебра на сумму более 15 миллионов рублей, а также наличные денежные средства в размере 16 миллионов рублей», — сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 191 УК РФ («Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга») в отношении участников сделки. Дело расследует следственный отдел регионального ФСБ.

По информации источника, фигуранты являются лишь средним звеном преступной цепочки нелегального бизнеса с драгоценными металлами, но именно их задержание помогло вывести силовиков на организаторов преступной группы.

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Комментарии (6)

Dimitry Antonov
Вспомнил советские времена. Нетрудовые доходы, валютные операции, спекуляция и пр. Как- то не думал, что и сейчас покупка-продажа золота и серебра запрещена.
Мойше
Золото с серебром завсегда неразлей вода.
Сплав доре это.
W Bons
на ebay продают легко и просто не спрашивая разрешения
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