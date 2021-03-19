Ярославские прокуроры организовали проверку после появления видеозаписи о падении снега с крыши жилого дома, рядом с которым находился маленький ребёнок. Малыш не пострадал благодаря быстрой реакции его матери.
«Прокуратура Ярославской области организовала проверку по материалам средств массовой информации о падении снега с крыши жилого дома, около которого играл ребёнок. В ходе проверки будет дана оценка исполнению законодательства о благоустройстве территорий, в том числе в части своевременной очистки крыш от снега и наледи», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства 19 марта.
Ролик накануне был размещён в группе «Клуб "Норские резиденции"» в социальной сети «ВКонтакте». Судя по опубликованным кадрам, мать схватила малыша в последний момент и успела удалиться на безопасное расстояние. С ребёнком в руках она отбежала с тротуара на проезжую часть, по которой в этот момент двигалась машина. Автомобилист успел вовремя затормозить. Как уточняет ярославская прокуратура, обошлось без пострадавших.