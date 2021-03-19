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В Ярославле мать с ребёнком чудом увернулись от летящего с крыши снега. Запись с камер изучают прокуроры

Ярославские прокуроры организовали проверку после появления видеозаписи о падении снега с крыши жилого дома, рядом с которым находился маленький ребёнок. Малыш не пострадал благодаря быстрой реакции его матери.

«Прокуратура Ярославской области организовала проверку по материалам средств массовой информации о падении снега с крыши жилого дома, около которого играл ребёнок. В ходе проверки будет дана оценка исполнению законодательства о благоустройстве территорий, в том числе в части своевременной очистки крыш от снега и наледи», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства 19 марта.

Ролик накануне был размещён в группе «Клуб "Норские резиденции"» в социальной сети «ВКонтакте». Судя по опубликованным кадрам, мать схватила малыша в последний момент и успела удалиться на безопасное расстояние. С ребёнком в руках она отбежала с тротуара на проезжую часть, по которой в этот момент двигалась машина. Автомобилист успел вовремя затормозить. Как уточняет ярославская прокуратура, обошлось без пострадавших.

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Комментарии (4)

265096462
Здрaвствуйте. Прошу вас о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.

Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 4249 1703 631-Hоль 5796

Заранее большое человеческое спaсибо.........
Молодец женщина, классная скорость реакции
Duha1762
Криминала УК не увидел,а ребёнку с мамой повезло и её реакции.
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