Ярославские прокуроры организовали проверку после появления видеозаписи о падении снега с крыши жилого дома, рядом с которым находился маленький ребёнок. Малыш не пострадал благодаря быстрой реакции его матери.



«Прокуратура Ярославской области организовала проверку по материалам средств массовой информации о падении снега с крыши жилого дома, около которого играл ребёнок. В ходе проверки будет дана оценка исполнению законодательства о благоустройстве территорий, в том числе в части своевременной очистки крыш от снега и наледи», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства 19 марта.