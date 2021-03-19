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Уникальные кадры «семейной» жизни серых тюленей Финского залива запечатлели на видео моряки

Скриншот видео
Скриншот видеоФото: nerpa_spb/Instagram
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Пару минут из «семейной» жизни балтийских серых тюленей в Финском заливе засняли петербургские моряки. В Фонде друзей балтийской нерпы назвали съемки уникальными: видео о размножении этих тюленей на льду в свободном доступе очень мало.

В Instagram Фонда пояснили, что происходит на видео: сначала самка с детенышем показывает легкое беспокойство от стоящего совсем рядом судна, в воде показывается самец, ожидающий, когда самка оставит детеныша и с ней можно будет спариться, а потом любопытный щенок пытается подобраться поближе к судну, но мать мягко останавливает его ластом и успокаивает нежным почесыванием.

«Тюленёнку до завершения питания молоком и расставания с мамой остаётся буквально несколько дней», — отмечают в посте.

Неделей ранее моряки засняли тюленей на месте размножения практически сразу после родов: на снегу еще были видны следы крови.

Скриншот видео
Скриншот видеоФото: nerpa_spb/Instagram

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Комментарии (2)

265096462
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Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.

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Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

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Заранее большое человеческое спaсибо...........
AlBerkut
Оператор совсем близко, не похоже на съёмку с дистанции с большим зумом.
Почти не боятся человека...
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