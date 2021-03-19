Пару минут из «семейной» жизни балтийских серых тюленей в Финском заливе засняли петербургские моряки. В Фонде друзей балтийской нерпы назвали съемки уникальными: видео о размножении этих тюленей на льду в свободном доступе очень мало.

В Instagram Фонда пояснили, что происходит на видео: сначала самка с детенышем показывает легкое беспокойство от стоящего совсем рядом судна, в воде показывается самец, ожидающий, когда самка оставит детеныша и с ней можно будет спариться, а потом любопытный щенок пытается подобраться поближе к судну, но мать мягко останавливает его ластом и успокаивает нежным почесыванием.