В детском Instagram запретят чужим взрослым общаться с подростками

В Instagram заявили, что в будущем у соцсети появится новая версия приложения, которым смогут пользоваться дети до 13 лет. Действующая политика «взрослого» Instagram это запрещает, — сообщает 19 марта BuzzFeed.

Также соцсеть заявила, что в целях защиты детей оградит их от нежелательного и потенциально опасного общения. Ограничит сообщения между подростками и взрослыми, не подписанными друг на друга, а также затруднит взрослым поиск и комментирование детских аккаунтов. «Мы создадим новую платформу в рамках группы продуктов сообщества, которая сосредоточится на двух вещах: ускорении нашей работы по гарантии защиты и конфиденциальности, чтобы обеспечить максимально безопасный опыт для подростков, и создании версии Instagram, которая позволит людям в возрасте до 13 лет безопасно использовать Instagram в первый раз», — говорится в сообщении компании, полученном BuzzFeed News.

По данным компании, разработку платформы будут контролировать глава и вице-президент Instagram — Адам Моссери и Павни Диванджи. Диванджи присоединилась к материнскаой компании Facebook в декабре, а ранее работала в Google, где курировала ориентированные на детей продукты поискового гиганта, включая YouTube Kids. Объявление Instagram о разработке новой платформы появилось через два дня после того, как компания отреагировала на критику, связанную с тем, что подростки сталкиваются в соцсети с эмоциональным насилием и травлей. Тогда, пишет BuzzFeed, в компании напомнили об условиях регистрации: «Мы требуем, чтобы всем в Instagram было не менее 13 лет, и уже попросили новых пользователей указать свой возраст при активизации аккаунта». В коротком интервью Моссери рассказал BuzzFeed, что компания знает о том множестве детей, которые хотят использовать Instagram, но проверять их возраст затруднительно, потому что у них ещё нет документов, удостоверяющих личность. «В этом направлении предстоит многое сделать, но частью решения проблемы является создание версии Instagram для молодежи или детей, к которой родители смогут иметь доступ или ее контролировать», — заявил он.

Также Моссери подчеркнул, что разработка продукта находится на ранней стадии и у компании пока нет «подробного плана». Однако Прия Кумар, кандидат философии в Университете Мэриленда, исследующая влияние социальных сетей на семьи, вспомнила о неоднозначном опыте детской платформы YouTube Kids. «Многие дети по собственному выбору или случайно переходят на более широкую платформу YouTube, — процитировал её BuzzFeed. — Если у вас есть площадка для детей, это не значит, что дети на ней останутся». Разработке детского Instagram предшествовал запуск Messenger Kids в Facebook для детей от 6 до 12 лет в 2017 году. После выпуска продукта защитники детей направили гендиректору Facebook Марку Цукербергу обращение с просьбой остановить работу сервиса, ссылаясь на исследования, согласно которым чрезмерное использование соцсетей вредно для подростков. Тогда Facebook заявил, что консультировался с рядом экспертов при разработке Messenger Kids. Поcле чего американский журнал Wired, пишет BuzzFeed, сообщил, что компания имела финансовые договорённости с большинством людей и организаций, которые консультировали организацию по этому продукту.