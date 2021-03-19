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«Театр абсурда» с эвакуатором наблюдали люди и камеры на Гончарной улице в Петербурге

Курьезную ситуацию днем 19 марта наблюдали в центре Петербурга прохожие и водители. Как эвакуировали, эвакуировали, да не выэвакуировали каршеринг, засняли сразу несколько камер.

Произошло всё около полудня на Гончарной улице, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Компактный фургон Peugeot с надписью «эвакуатор» тащил на тросе эвакуатор, на платформу которого был погружен каршеринг. И в какой-то момент у груженого эвакуатора на ходу отвалилась правая спарка колес. На записи с камер видно, что она прилетела в припаркованный у края проезжей части легковой автомобиль.

Автор: «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com

«На фото уже поставили подпорку и трос смотали. А так — грохот, искры, красота!» — пишет в группе участница Светлана.

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