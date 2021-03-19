Курьезную ситуацию днем 19 марта наблюдали в центре Петербурга прохожие и водители. Как эвакуировали, эвакуировали, да не выэвакуировали каршеринг, засняли сразу несколько камер.

Произошло всё около полудня на Гончарной улице, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Компактный фургон Peugeot с надписью «эвакуатор» тащил на тросе эвакуатор, на платформу которого был погружен каршеринг. И в какой-то момент у груженого эвакуатора на ходу отвалилась правая спарка колес. На записи с камер видно, что она прилетела в припаркованный у края проезжей части легковой автомобиль.