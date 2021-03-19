В Олимпийском комитете России пожаловались на низкие показатели по вакцинации спортсменов

«МОК все настоятельнее рекомендует вакцинировать спортсменов, которые едут выступать на Олимпиаду в Токио. У ФМБА (Федеральное медико-биологическое агентство) есть мощности по вакцинированию всех членов олимпийской сборной», — отметил представитель ОКР.

Вакцину от коронавируса к настоящему моменту приняли лишь 20 российских спортсменов-олимпийцев. На чрезвычайно низкие показатели пожаловался директор по спорту Олимпийского комитета РФ Андрей Конокотин. Такие данные он привёл на коллегии Минспорта 19 марта, сообщает «Интерфакс».

В свою очередь, замруководителя ФМБА России Юлия Мирошникова обратилась к федерациям с просьбой обратить внимание на необходимость вакцинации спортсменов.



«Ранее сообщалось, что только 20 спортсменов вакцинировались от коронавируса. Эта цифра даже еще меньше — 18 человек, — заметила она. — На следующую неделю заявлено еще 60 спортсменов. Это не может нас устраивать. Прошу руководителей спортивных федераций обратить внимание на это. У нас остался месяц, чтобы провакцинировать наших спортсменов», — подчеркнула Юлия Мирошникова.



Напомним, ранее сообщалось, что спортсменов сборной России будут вакцинировать на добровольной основе.



Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. В ФМБА России уточнили, что российских спортсменов там будут сопровождать 57 врачей и один психолог.

