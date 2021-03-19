В Олимпийском комитете России пожаловались на низкие показатели по вакцинации спортсменов

Вакцину от коронавируса к настоящему моменту приняли лишь 20 российских спортсменов-олимпийцев. На чрезвычайно низкие показатели пожаловался директор по спорту Олимпийского комитета РФ Андрей Конокотин. Такие данные он привёл на коллегии Минспорта 19 марта, сообщает «Интерфакс».
«МОК все настоятельнее рекомендует вакцинировать спортсменов, которые едут выступать на Олимпиаду в Токио. У ФМБА (Федеральное медико-биологическое агентство) есть мощности по вакцинированию всех членов олимпийской сборной», — отметил представитель ОКР.
В свою очередь, замруководителя ФМБА России Юлия Мирошникова обратилась к федерациям с просьбой обратить внимание на необходимость вакцинации спортсменов.
«Ранее сообщалось, что только 20 спортсменов вакцинировались от коронавируса. Эта цифра даже еще меньше — 18 человек, — заметила она. — На следующую неделю заявлено еще 60 спортсменов. Это не может нас устраивать. Прошу руководителей спортивных федераций обратить внимание на это. У нас остался месяц, чтобы провакцинировать наших спортсменов», — подчеркнула Юлия Мирошникова.
Напомним, ранее сообщалось, что спортсменов сборной России будут вакцинировать на добровольной основе.
Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. В ФМБА России уточнили, что российских спортсменов там будут сопровождать 57 врачей и один психолог.