Авария с участием легковых автомобилей произошла в Центральном районе Петербурга около полудня 19 марта. Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте», она случилась у дома № 108 на Невском проспекте.
Судя по опубликованным фотографиям, три машины столкнулись на выделенной для общественного транспорта полосе. По предварительным данным, легковушка влетела в стоящий у обочины «Хёндэ», который затем врезался в дорожное ограждение, установленное вдоль городской магистрали. Кроме этого, она задела ещё один автомобиль, двигавшийся в попутном направлении. О пострадавших свидетели происшествия не сообщают.
«Фонтанка» обратилась за подробностями в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.