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Три автомобиля столкнулись на автобусной полосе в центре Петербурга. Один из них влетел в ограждение

Авария с участием легковых автомобилей произошла в Центральном районе Петербурга около полудня 19 марта. Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте», она случилась у дома № 108 на Невском проспекте.

Судя по опубликованным фотографиям, три машины столкнулись на выделенной для общественного транспорта полосе. По предварительным данным, легковушка влетела в стоящий у обочины «Хёндэ», который затем врезался в дорожное ограждение, установленное вдоль городской магистрали. Кроме этого, она задела ещё один автомобиль, двигавшийся в попутном направлении. О пострадавших свидетели происшествия не сообщают.

«Фонтанка» обратилась за подробностями в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

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Комментарии (1)

Маэстро
Никогда не видел обочину на Невском. Автор покажет, где это?
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