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ГИБДД поймала водителя, устроившего ДТП с припаркованными авто в Ломоносове. После аварии он назвался блогером и скрылся

Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-9980803_1657831" target="_blank" class="_">«МЫ ЛОМОНОСОВЦЫ»</a>
Скриншот видео из группы «МЫ ЛОМОНОСОВЦЫ»
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Петербургские полицейские 19 марта задержали водителя, устроившего ночное ДТП с припаркованными автомобилями в Ломоносове. Переполошив грохотом местных жителей, тот скрылся под шумок вместе со своей пассажиркой.

Как сообщает УГИБДД по Петербургу и Ленобласти в официальной группе «ВКонтакте», авария произошла 16 марта в 23:25 у дома 8/1 по Швейцарской улице в Ломоносове. Неизвестный парень на «Ладе» врезался в припаркованные Volkswagen и Volvo, а после скрылся с места ДТП, оставив машину. В пятницу, 19 марта, инспекторы отдела ГИБДД Петродворцого района установили водителя ВАЗа, им оказался 29-летний местный житель.

Видео момента столкновения опубликовали в группе «Мы ломоносовцы». На записи видно, как летящая на приличной скорости «Лада» задевает припаркованный микроавтобус, врезается в стоящий рядом с ним «Вольво» и, развернувшись от удара на 180 градусов, выкатывается на тротуар. После этого из машины выходит водитель, оглядывается по сторонам и заглядывает под капот своего разбитого автомобиля.

Водитель «Лады», по словам участницы группы Алиши, «кричал, что он блогер». После аварии он походил вокруг машины, потом с заднего сиденья вылезла девушка с розовыми волосами, «и они под шумок удалились», добавляет Юлия.

В отношении водителя «Лады» составили три административных материала: за оставление места ДТП по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ, отсутствие полиса ОСАГО по ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ и управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке по ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ, сообщает ГИБДД.

Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-9980803_1657831" target="_blank" class="_">«МЫ ЛОМОНОСОВЦЫ»</a>
Скриншот видео из группы «МЫ ЛОМОНОСОВЦЫ»

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Комментарии (9)

Lawrence
И никто не заметил, что это не Лада была, а Иж, великий и ужасный)
Nafanka
Очередной дармоед блоХер... которому все должны, а как он обгадился... тихо сдриснул... И ведь таких... уже большинство, убогих-то! Чуть что права начинают качать, никчёмыши, тут тебе и про Конституцию вспомнят... применительно к своим правам...
syshsun
Блогер=Неподсуден?
А один,таки сидит.
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