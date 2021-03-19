Петербургские полицейские 19 марта задержали водителя, устроившего ночное ДТП с припаркованными автомобилями в Ломоносове. Переполошив грохотом местных жителей, тот скрылся под шумок вместе со своей пассажиркой.



Как сообщает УГИБДД по Петербургу и Ленобласти в официальной группе «ВКонтакте», авария произошла 16 марта в 23:25 у дома 8/1 по Швейцарской улице в Ломоносове. Неизвестный парень на «Ладе» врезался в припаркованные Volkswagen и Volvo, а после скрылся с места ДТП, оставив машину. В пятницу, 19 марта, инспекторы отдела ГИБДД Петродворцого района установили водителя ВАЗа, им оказался 29-летний местный житель.