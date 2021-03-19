Петербургские полицейские 19 марта задержали водителя, устроившего ночное ДТП с припаркованными автомобилями в Ломоносове. Переполошив грохотом местных жителей, тот скрылся под шумок вместе со своей пассажиркой.
Как сообщает УГИБДД по Петербургу и Ленобласти в официальной группе «ВКонтакте», авария произошла 16 марта в 23:25 у дома 8/1 по Швейцарской улице в Ломоносове. Неизвестный парень на «Ладе» врезался в припаркованные Volkswagen и Volvo, а после скрылся с места ДТП, оставив машину. В пятницу, 19 марта, инспекторы отдела ГИБДД Петродворцого района установили водителя ВАЗа, им оказался 29-летний местный житель.
Видео момента столкновения опубликовали в группе «Мы ломоносовцы». На записи видно, как летящая на приличной скорости «Лада» задевает припаркованный микроавтобус, врезается в стоящий рядом с ним «Вольво» и, развернувшись от удара на 180 градусов, выкатывается на тротуар. После этого из машины выходит водитель, оглядывается по сторонам и заглядывает под капот своего разбитого автомобиля.
Водитель «Лады», по словам участницы группы Алиши, «кричал, что он блогер». После аварии он походил вокруг машины, потом с заднего сиденья вылезла девушка с розовыми волосами, «и они под шумок удалились», добавляет Юлия.
В отношении водителя «Лады» составили три административных материала: за оставление места ДТП по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ, отсутствие полиса ОСАГО по ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ и управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке по ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ, сообщает ГИБДД.