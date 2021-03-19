Сотрудники СЗТУ прошлись по детским магазинам Петербурга. В одном нашли горы контрафактных наборов детских конструкторов LEGO.
Как сообщает пресс-служба СЗТУ 19 марта, в проверочных работах, помимо сотрудников Северо-Западного таможенного управления, приняли участие работники Роспотребнадзора, Северо-Западной транспортной прокуратуры, а также представители правообладателя товарного знака LEGO на территории РФ.
Отдел по связям с общественностью СЗТУ
«В результате проверки было обнаружено 1 742 набора детских конструкторов, содержащих маркировку и изображения, нарушающие исключительные права на объекты интеллектуальной собственности. По оценке правообладателя, сумма ущерба составила 10 млн рублей», — сообщает СЗТУ.
Товар был изъят. Возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.