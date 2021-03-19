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Не те «Звёздные войны». Почти 2 тысячи контрафактных наборов LEGO нашли таможенники в Петербурге

Сотрудники СЗТУ прошлись по детским магазинам Петербурга. В одном нашли горы контрафактных наборов детских конструкторов LEGO.

Как сообщает пресс-служба СЗТУ 19 марта, в проверочных работах, помимо сотрудников Северо-Западного таможенного управления, приняли участие работники Роспотребнадзора, Северо-Западной транспортной прокуратуры, а также представители правообладателя товарного знака LEGO на территории РФ.

Отдел по связям с общественностью СЗТУ

«В результате проверки было обнаружено 1 742 набора детских конструкторов, содержащих маркировку и изображения, нарушающие исключительные права на объекты интеллектуальной собственности. По оценке правообладателя, сумма ущерба составила 10 млн рублей», — сообщает СЗТУ.

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Товар был изъят. Возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (6)

***_555
На фото - не Лего. Китайские аналоги/подделки/имитации. Но они и не ставят торговую марку Лего.
avtech
что это таможенники по магазинам поперлись, они так сдуру обидят нашего стратегического партнера и единственного друга китайца
MikkeL
Обратная сторона помешенности на брендах, пока будут кадры стоящие в очереди в магазин за новой моделью кроссовок или айфончика будут китайские робин гуды трудящиеся на благо чуть-ниже-среднего класса с мозгами.
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