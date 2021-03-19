Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства решил «передохнуть» и проведёт выходные в тайге.
«На выходных — в субботу и воскресенье — Путин планирует передохнуть, он будет в Сибири», — цитирует Пескова 19 марта ТАСС.
По словам представителя Кремля, президент остаётся верен своим предпочтениям и любви к России. Компанию в путешествии главе государства составит министр обороны РФ Сергей Шойгу.
При этом Песков не уточнил, где конкретно Путин проведёт выходные.
Путин проведёт выходные в тайге. Компанию ему составит Шойгу
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства решил «передохнуть» и проведёт выходные в тайге.