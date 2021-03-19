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Путин проведёт выходные в тайге. Компанию ему составит Шойгу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства решил «передохнуть» и проведёт выходные в тайге.

«На выходных — в субботу и воскресенье — Путин планирует передохнуть, он будет в Сибири», — цитирует Пескова 19 марта ТАСС.

По словам представителя Кремля, президент остаётся верен своим предпочтениям и любви к России. Компанию в путешествии главе государства составит министр обороны РФ Сергей Шойгу.

При этом Песков не уточнил, где конкретно Путин проведёт выходные.

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Комментарии (10)

265095379
Однажды прекрасному человеку приснился сон: он сидит за столом с мужчиной, а потом входит дама. Она очень красива. У нее очень грустные глаза. У нее златые волосы. Она чуть-чуть напоминает солнце, поэтому от нее и тепло и приятно, если присмотреться. Она подает ему бокал вина, а когда она садится, то оказывается с виду очень полной. Он начинает вставать и садиться, но с половины не может подняться. Дама спрашивает, что его смущает. Мужчина говорит что-то. Дама отвечает: - Если ты поставишь бокал вина на стол, я должна сказать тебе, ты сам понял, что ты должен это сделать? Мужчина: - Как я пойму, что должен это сделать, если не смогу встать? Дама: - Сними очки и посмотри себе под ноги, на пол! Это сон. Ты должен разобрать его и понять, кто перед тобой и о чем он говорит. Знания приходят только от людей, которые их достигли. Знания – это память. "Уважайте память, память Учителя, человека, Учителя ваших дней. Берегите память как зеницу ока. Изнутри!
Владислав М
ФСО уже звериные тропы перекрыло? Рыбу боевые водолазы спецназа насаживать будут?
Sergey_L
Он Кужугетыча с собой постоянно таскает, чтобы он в его отсутствие военный переворот не устроил. А вообще, несчастный он человек – не с кем ему провести уикэнд, кроме как с министром. Ни семьи, ни друзей. Печальный финал житухи.
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