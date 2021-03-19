Суд оценил хитрые схемы авторитетного коммерсанта Ефимова. Ветеран «Бандитского Петербурга» получил условный срок

Суд огласил приговор в отношении авторитетного коммерсанта и ветерана «Бандитского Петербурга» Александра Ефимова, известного в узких кругах как Фима Банщик. Его обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом 19 марта сообщает 47news.
Как пишет издание, решение по уголовному делу, связанному с махинациями с землёй в деревне Лиголамби (Колтушское поселение), накануне принял Всеволожский городской суд Ленобласти. Ефимова признали виновным и назначили наказание в виде четырёх лет условно. Столько же получил ещё один фигурант — местный житель Алексей Кутузов. При этом обвинение просило для Ефимова шесть лет колонии, а для Кутузова — восемь.
Издание отмечает, что это второе дело авторитетного коммерсанта. В нём два эпизода, которые датируются 2012-м и 2014-м годами и относятся к временам тотального господства в Колтушах Эдуарда Чирко. Первое также касалось махинаций с землей. Приговор по нему Ефимов заслушал в июне 2020 года. Тот же суд признал его виновным и назначил наказание в виде трех лёт условно с аналогичным испытательным сроком.
Авторитетного коммерсанта арестовали в начале весны 2018 года. Одновременно с этим появилась информация о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере». О существовании второго дела стало известно спустя год. Подробнее о сегодняшнем приговоре Александру Ефимову читайте в материале 47news.