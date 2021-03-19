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Курам насмерть. Итальянский танк по ошибке обстрелял птицефабрику

Боевой танк на учениях в итальянской провинции Порденоне по ошибке обстрелял птицеферму — многие птицы погибли. Об этом сообщает газета il Fatto Quotidiano.

Уточняется, что инцидент произошел на местном армейском полигоне в минувшую среду, 17 марта. По предварительным данным, экипаж танка допустил ошибку при стрельбе на учениях и пробил снарядом стену птицефабрики. Хозяева предприятия узнали о разрушениях лишь на следующее утро, когда пришли на работу.

Местная прокуратура начала расследование. По информации издания, следователи наложили арест на четыре танка. Теперь военным предстоит объяснять, почему боевые машины стреляли в сторону населённого пункта — с учётом того, что место для стрельбы находилось в противоположном направлении.

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Комментарии (5)

3665065
жила себе кура, готовилась стать тушкой на вспененной подложке под пленочкой, и тут никто не думал и не предполагал..смерть от снаряда. нелепая трагедия.
yar_5e4cc335310b6
Видимо местный Марио отобедал у сеньоры Беатриче с бутылочкой бароло.
lamer
Вполне распространенное событие для полигонов. Усе косячуть.
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