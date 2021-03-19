Пассажир петербургского метро извинился перед полицейским и его коллегой за драку. Суд решил, что этого недостаточно

Полицейские обратили внимание на выпившего пассажира петербургского метрополитена в начале ноября 2020 года. В вестибюле станции «Международная» его попросили покинуть подземку. Вместо того, чтобы выполнить требование, он полез на стражей порядка с кулаками. Первому сотруднику полиции прилетело в голову, вторую он бил по ногам.

Мигранта из Узбекистана отправили в колонию за агрессивную реакцию на просьбу покинуть общественное место. Тяжесть его руки на себе испытали двое сотрудников полиции, одним из которых была женщина. Об этом 19 марта сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

Мигранта удалось скрутить и доставить в помещение для задержанных, но сдаваться он не собирался. Агрессор оттолкнул женщину-полицейского на решётку камеры и попытался сбежать, но она снова его поймала, за что была схвачена за волосы. Драка продолжилась на полу и там же закончилась. Победа была за сотрудниками правоохранительных органов.

Во время судебного заседания проигравший сражение заявил, что раскаивается, извинился и пообещал, что этого не повторится. В качестве доказательства своих намерений на исправление он также оказал материальную помощь социальному приюту для детей.

Несмотря на это Фрунзенский районный суд решил, что ему необходимо перевоспитание в местах лишения свободы, и отправил его в колонию-поселение на 10 месяцев. Осуждённому также предстоит компенсировать пострадавшим моральный вред, заплатив им 120 тысяч рублей.