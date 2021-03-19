Пресс-службу судов Петербурга обвинили в вымогательстве. Оперуполномоченный не смог узнать в пуховике начальника шубу за 300 тысяч

Руководитель объединенной пресс-службы судов утром 19 марта давала объяснения сотрудникам сестрорецкой полиции. На сотрудниц написали заявление из-за постов в телеграм-канале.
Как сообщает сама пресс-служба, в полицию написали заявление граждане Жанна Никитенко и Вячеслав Шестернин. Они утверждают, что в течение долгого времени сотрудники ОПС СПб вымогают деньги за непубликацию информации в Telegram-канале от героев публикаций. Ценник якобы начинается от 250 000 рублей минимум.
Как рассказала «Фонтанке» глава пресс-службы Дарья Лебедева, граждане, которых ни она, ни её коллеги не знают и которые не были героями их релизов из судов, уверяли, что Лебедева лично звонила им и предлагала по 25 тысяч рублей за то, чтобы они со справками о заболевании COVID-19 приехали в пансионат «Восток-6». Об этом заведении пресс-служба писала 5 февраля этого года, когда пансионат был оштрафован за нарушение санитарных норм на 50 тысяч рублей.
При этом заявители, по словам Лебедевой, в своих объяснениях пишут, что «вымогательство» поставлено на широкую ногу долгое время, что позволяет сотрудникам пресс-службы покупать дорогие машины, а лично у Лебедевой шуба за 300 тысяч рублей.
Руководитель ОПС СПб дала объяснения в отделе полиции. При этом оперуполномоченный, глядя на её пуховик, сетовал, что она не в шубе.
По словам Лебедевой, заявлено ходатайство о проведении проверки по факту наличия признаков преступления, предусмотренного статьей 306 (заведомо ложный донос) УК РФ.