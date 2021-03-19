Пресс-службу судов Петербурга обвинили в вымогательстве. Оперуполномоченный не смог узнать в пуховике начальника шубу за 300 тысяч

Руководитель объединенной пресс-службы судов утром 19 марта давала объяснения сотрудникам сестрорецкой полиции. На сотрудниц написали заявление из-за постов в телеграм-канале.



Как сообщает сама пресс-служба, в полицию написали заявление граждане Жанна Никитенко и Вячеслав Шестернин. Они утверждают, что в течение долгого времени сотрудники ОПС СПб вымогают деньги за непубликацию информации в Telegram-канале от героев публикаций. Ценник якобы начинается от 250 000 рублей минимум.



Как рассказала «Фонтанке» глава пресс-службы Дарья Лебедева, граждане, которых ни она, ни её коллеги не знают и которые не были героями их релизов из судов, уверяли, что Лебедева лично звонила им и предлагала по 25 тысяч рублей за то, чтобы они со справками о заболевании COVID-19 приехали в пансионат «Восток-6». Об этом заведении пресс-служба писала 5 февраля этого года, когда пансионат был оштрафован за нарушение санитарных норм на 50 тысяч рублей.

