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Эксперт расскажет, как постареть и не сойти с ума

23 марта израильский художник и эксперт в общении с великовозрастными людьми Саша Галицкий проинструктирует, как не остаться в старости никому не нужным, одиноким и беспомощным. Свой опыт работы с пожилыми Галицкий обобщил в лекции «Как постареть и не сойти с ума». 16+

Фото: Sabine van Erp from Pixabay.com
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«Всё в мире относительно. Когда я стал стареть, я пошел к столетним старикам и снова стал цуциком», — говорит про себя Галицкий. Что-то из его биографии можно увидеть в фильме «Ван Гоги» с Даниэлем Ольбрыхским и Алексеем Серебряковым. Галицкий уехал в Израиль 30 лет назад, преподавал, был арт-директором — а потом вдруг, или не вдруг, стал вести в домах престарелых кружки резьбы по дереву. Среди его учеников есть даже 100-летние люди.

Галицкий и сам у них многому учится, составил практичный свод правил. Например: «Знайте тактико-технические характеристики своего старика». Они отличаются от ТТХ нестарого человека. Всё просто: хуже зрение и слух, хуже ходит, время у него течет иначе. Попробуйте вставить ключ в замочную скважину трясущейся рукой — и представьте себе, что вот так теперь всегда, такая «техническая характеристика». Или правило «сострадайте, а не жалейте»: сострадание придает силу, поэтому может быть даже грубоватым (вот как пассаж про «тактико-технические характеристики»), а жалость — это позиция слабости. И еще с десяток других правил — услышать их можно 23 марта в трансляции «Прямой речи». Начало в 19:30.

Александра Шеромова

Фото: Sabine van Erp from Pixabay.com

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Комментарии (1)

mallaga
Некорректно сформулирован заголовок. Как будто всем стареющим людям уготовано сумасшествие. И только герой публикации владеет секретом того, как избежать страшного. (((
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