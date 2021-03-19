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СХТ покажет премьеру «Без. Идиота» на новой сцене

Премьерой «Без. Идиота» 22 марта Социально-Художественный театр открывает новую площадку — Камерную сцену на Биржевой линии, 12. Режиссер Наташа Слащева («Маленький Николя», «Пеппи», «Левша») определяет свою новую работу как «спектакль-конвульсию», «спектакль-судорогу».

Фото: предоставлено театром
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Небезызвестные герои романа Ф. М. Достоевского — Настасья Филипповна (Алина Король), Мышкин (Константин Федоров-Фрейвальд), Епанчина (Елена Калинина), Аглая (Анастасия Шалыгина), Рогожин (Иван Лосев) и один неопределенный, обозначенный в программке как «Кто-то, Что-то» в исполнении Ксении Плюсниной, задаются общим вопросом — как можно быть несчастным? Ответ будут искать весь спектакль, попутно теряя друг друга, переплетая реплики и эпизоды, запутываясь в смыслах, поступая беспощадно и не замечая никого и ничего вокруг себя. Однако выход к свету все-таки случится. Хотя, вероятно, и не у всех.

Канонический текст романа дополнят цитатами из «Энциклопедии преступлений, недостойных деяний и глупости человеческого рода» французского писателя, журналиста и специалиста по социальной антропологии Мартена Монестье.

Сценографию и костюмы придумывают Анастасия Цветкова и Виталий Клочко.

Начало в 19:00.

18+.

Наталия Эфендиева

Фото: предоставлено театром

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