СХТ покажет премьеру «Без. Идиота» на новой сцене

Премьерой «Без. Идиота» 22 марта Социально-Художественный театр открывает новую площадку — Камерную сцену на Биржевой линии, 12. Режиссер Наташа Слащева («Маленький Николя», «Пеппи», «Левша») определяет свою новую работу как «спектакль-конвульсию», «спектакль-судорогу».
Небезызвестные герои романа Ф. М. Достоевского — Настасья Филипповна (Алина Король), Мышкин (Константин Федоров-Фрейвальд), Епанчина (Елена Калинина), Аглая (Анастасия Шалыгина), Рогожин (Иван Лосев) и один неопределенный, обозначенный в программке как «Кто-то, Что-то» в исполнении Ксении Плюсниной, задаются общим вопросом — как можно быть несчастным? Ответ будут искать весь спектакль, попутно теряя друг друга, переплетая реплики и эпизоды, запутываясь в смыслах, поступая беспощадно и не замечая никого и ничего вокруг себя. Однако выход к свету все-таки случится. Хотя, вероятно, и не у всех.
Канонический текст романа дополнят цитатами из «Энциклопедии преступлений, недостойных деяний и глупости человеческого рода» французского писателя, журналиста и специалиста по социальной антропологии Мартена Монестье.
Сценографию и костюмы придумывают Анастасия Цветкова и Виталий Клочко.
Начало в 19:00.
18+.
Наталия Эфендиева