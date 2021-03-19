Жители Тайваня массово меняют имена. Их выбор не случаен, это Лосось

Десятки жителей Тайваня решили сменить имя на Лосось ради скидки на еду.

Как сообщает 19 марта РИА Новости со ссылкой на Taipei Times, на этой неделе сеть японских ресторанов обещала бесплатную еду для всего столика, если за ним есть человек по имени Лосось (Guiyu). Люди, чье имя произносится так же, но пишется другими иероглифами, получают скидку в 50%. После этого граждане завалили столы регистрации заявлениями о желании сменить имя.

К 17 марта в акции приняли участие около тысячи человек, из них 28 питались бесплатно. Двое новых Лососей смогли бесплатно поесть в ресторане почти на 450 долларов. После этого они признались, что в ближайшее время больше не готовы есть рыбу.