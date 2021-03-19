Федеральная служба безопасности России задержала участников украинского молодёжного радикального неонацистского сообщества «Маньяки. Культ убийц» (МКУ) в Геленджике и Ярославле. У них изъяли соответствующие материалы, оружие и инструкции по изготовлению взрывных устройств. Об этом 19 марта со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ пишет ТАСС.

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии со Следственным комитетом в рамках уголовного дела по ст. 282.1 УК РФ («Создание экстремистского сообщества и участие в экстремистском сообществе») пресечена деятельность организованной группы сторонников украинского молодёжного радикального сообщества «М.К.У.», созданного гражданином Украины Красновым Егором, 2000 года рождения, использующим в сети Интернет псевдоним Егор Яковлев», — сообщили агентству в ЦОС ФСБ.

Как говорится в сообщении, 13 участников сообщества задержали в Геленджике, ещё одного — в Ярославле. В местах их проживания изъяли нацистские материалы, холодное оружие, средства связи, содержащие инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и огнестрельного оружия, добавили в ФСБ.

Автор: СК РФ

По данным СК по Краснодарскому краю, уголовное дело возбуждено в отношении 19-летнего и 20-летнего местных жителей, подозреваемых в незаконной организации экстремистского сообщества, а также 12 молодых людей в возрасте от 16 до 30 лет по подозрению в участии в нём. «По версии следствия, в 2018 году житель Геленджика, придерживающийся правоэкстремистских идей, вместе с единомышленником организовал и создал экстремистскую организацию, основной деятельностью которой являлось совершение преступлений в отношении лиц, ведущих асоциальный образ жизни, без определенного места жительства, а также возбуждение ненависти и вражды по национальному признаку», — сообщили в региональном ведомстве. По версии следствия, его участники проводили занятия по рукопашному бою и отработке навыков владения холодным и огнестрельным оружием, наносили на здания изображения националистического характера, избивали людей по мотивам национальной ненависти и вражды, снимая нападения на камеру и выкладывая видеозаписи в Интернет.