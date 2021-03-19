Напротив дома 52/1 по Славы столкнулись маршрутка, машина службы доставки и легковой автомобиль, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу «Фонтанке» рассказали, что столкновение трёх транспортных средств произошло около 8:20. В автобусе ПАЗ пострадали двое пассажиров. Они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.
Участники ДТП заняли две полосы, в том числе выделенную для общественного транспорта. Троллейбусам было сложно объехать битые машины. Однако, как пояснили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс», сбоев в движении электротранспорта на этом участке не зафиксировано.
К началу десятого пробки на Славы уже не было. Вообще, загруженность дорог Петербурге сегодня достигла обычных 6 баллов по шкале «Яндекса», а уже к 9:20 снизилась до 4 баллов.