Напротив дома 52/1 по Славы столкнулись маршрутка, машина службы доставки и легковой автомобиль, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу «Фонтанке» рассказали, что столкновение трёх транспортных средств произошло около 8:20. В автобусе ПАЗ пострадали двое пассажиров. Они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Участники ДТП заняли две полосы, в том числе выделенную для общественного транспорта. Троллейбусам было сложно объехать битые машины. Однако, как пояснили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс», сбоев в движении электротранспорта на этом участке не зафиксировано.

