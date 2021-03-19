Для детей сделают отдельный Instagram

Крупнейшая в мире социальная сеть Facebook собирается выпустить версию Instagram специально для детей младше 13 лет.
Об этом 19 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на «Блумберг». «Мы планируем привнести в Instagram систему, контролируемую родителями, чтобы дети могли поддерживать связь с друзьями, открывать для себя новые увлечения, интересы и многое другое», — говорит представитель Facebook Джо Осборн. Дело в том, что правила Instagram предусматривают ограничения по возрасту: пользователь должен быть не младше 13 лет.
В самом Facebook тоже есть сеть для подростков с возможностью родительского контроля — Messenger Kids.