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Для детей сделают отдельный Instagram

Крупнейшая в мире социальная сеть Facebook собирается выпустить версию Instagram специально для детей младше 13 лет.

Об этом 19 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на «Блумберг». «Мы планируем привнести в Instagram систему, контролируемую родителями, чтобы дети могли поддерживать связь с друзьями, открывать для себя новые увлечения, интересы и многое другое», — говорит представитель Facebook Джо Осборн. Дело в том, что правила Instagram предусматривают ограничения по возрасту: пользователь должен быть не младше 13 лет.

В самом Facebook тоже есть сеть для подростков с возможностью родительского контроля — Messenger Kids.

Соцсеть Facebook была основана в феврале 2004 года Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.

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Комментарии (2)

tsodd
Что мешает поставить себе возраст старше 13 лет? В детском инстаграме будут педофилы пастись стадами
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