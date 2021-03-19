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Сотрудники астраханского завода по выпуску томатной пасты попали в больницу. По дороге на работу автобус опрокинулся

Серьёзное ДТП произошло утром 19 марта в Астраханской области.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, около 7:25 на трассе Волгоград — Астрахань в районе села Вольное Харабалинского района опрокинулся пассажирский автобус «Дэу», следовавший из посёлка Комсомольский в село Заволжское. В автобусе находилось 30 человек. По предварительной информации, пострадали восемь человек, все взрослые. Никто не погиб.

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Все пассажиры автобуса — сотрудники завода по производству томатной пасты ООО АПК «Астраханский», они ехали на работу, уточняет «Интерфакс».

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Комментарии (4)

Modest_5e4ce41f7533b
Сначала я испугался, подумав, что они попали в больницу, попробовав собственную продукцию.
Lou_Mumba
Тема томатной пасты автором не раскрыта. Автобус в Петербург ехал?
bluxer
То есть в томатную пасту они не превратились?
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