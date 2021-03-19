Серьёзное ДТП произошло утром 19 марта в Астраханской области.
Как сообщает региональное ГУ МЧС, около 7:25 на трассе Волгоград — Астрахань в районе села Вольное Харабалинского района опрокинулся пассажирский автобус «Дэу», следовавший из посёлка Комсомольский в село Заволжское. В автобусе находилось 30 человек. По предварительной информации, пострадали восемь человек, все взрослые. Никто не погиб.
Все пассажиры автобуса — сотрудники завода по производству томатной пасты ООО АПК «Астраханский», они ехали на работу, уточняет «Интерфакс».