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Полиция задержала мужчин, которые врывались к петербурженкам и обчищали их квартиры. К одной из них они заявились дважды

Оперативники совместно с бойцами специального отряда быстрого реагирования «Гранит» задержали в Петербурге двоих мужчин, подозреваемых в серии разбойных нападений. По предварительной информации, их жертвами становились женщины. К одной из них они заявились дважды.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 19 марта, на данный момент на их счету три эпизода, считают в правоохранительных органах. В октябре прошлого года они проникли в квартиру, расположенную в одном из домов на Колокольной улице, и, применив насилие по отношению к её хозяйке, похитили мобильные телефоны, золотые украшения и некоторые другие ценные вещи, а также хранящиеся у неё дома купюры.

Спустя несколько дней они якобы заявились в квартиру на улице Некрасова. В последней проживала женщина, у которой также насильно отобрали драгоценности и деньги. Однако на этом всё не закончилось. В феврале этого года разбойники снова пришли к ней домой, забрав на этот раз наличные и смартфоны.

По данным нашего издания, первому задержанному 28 лет, он петербуржец. Второй родом из Белоруссии, ему 32. Оба безработные. После задержания по местам их жительства прошли обыски. В квартирах нашли полную экипировку для совершения описанных выше преступлений: пневматический и травматический пистолеты, перцовый баллончик, резиновую дубинку, нож, кастет, маску, балаклаву.

Возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Возможно, в ходе его расследования количество эпизодов увеличится.

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Комментарии (6)

Modest_5e4ce41f7533b
Не понимаю. Какой навар может быть с квартиры, до потолка набитой хламом? Неужели ювелирка из турецкого "золота" чего-то стоит. Да и наличка, не то, что в доме, в кармане почти не нужна. Еще немного и за стакан семечек у бабки на углу телефоном расплачиваться начнем.
265089625
В лихие 90-ые разбойных нападений на квартиры в Центра Петербурга не бывало. Рэкет был, карманники и домушники были. А разбоя не было. Сочувствую нынешнему поколению. С грустью вспоминаю сытые, спокойные 90-ые годы.
LindaMc
Под какой легендой они пытались зайти в квартиру, интересно?

Газовщиков с их контролем уже и так практически в дом не впускают...
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