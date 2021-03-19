Полиция задержала мужчин, которые врывались к петербурженкам и обчищали их квартиры. К одной из них они заявились дважды

Оперативники совместно с бойцами специального отряда быстрого реагирования «Гранит» задержали в Петербурге двоих мужчин, подозреваемых в серии разбойных нападений. По предварительной информации, их жертвами становились женщины. К одной из них они заявились дважды.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 19 марта, на данный момент на их счету три эпизода, считают в правоохранительных органах. В октябре прошлого года они проникли в квартиру, расположенную в одном из домов на Колокольной улице, и, применив насилие по отношению к её хозяйке, похитили мобильные телефоны, золотые украшения и некоторые другие ценные вещи, а также хранящиеся у неё дома купюры.

