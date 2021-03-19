Полиция задержала мужчин, которые врывались к петербурженкам и обчищали их квартиры. К одной из них они заявились дважды

Оперативники совместно с бойцами специального отряда быстрого реагирования «Гранит» задержали в Петербурге двоих мужчин, подозреваемых в серии разбойных нападений. По предварительной информации, их жертвами становились женщины. К одной из них они заявились дважды.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 19 марта, на данный момент на их счету три эпизода, считают в правоохранительных органах. В октябре прошлого года они проникли в квартиру, расположенную в одном из домов на Колокольной улице, и, применив насилие по отношению к её хозяйке, похитили мобильные телефоны, золотые украшения и некоторые другие ценные вещи, а также хранящиеся у неё дома купюры.
Спустя несколько дней они якобы заявились в квартиру на улице Некрасова. В последней проживала женщина, у которой также насильно отобрали драгоценности и деньги. Однако на этом всё не закончилось. В феврале этого года разбойники снова пришли к ней домой, забрав на этот раз наличные и смартфоны.
По данным нашего издания, первому задержанному 28 лет, он петербуржец. Второй родом из Белоруссии, ему 32. Оба безработные. После задержания по местам их жительства прошли обыски. В квартирах нашли полную экипировку для совершения описанных выше преступлений: пневматический и травматический пистолеты, перцовый баллончик, резиновую дубинку, нож, кастет, маску, балаклаву.
Возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Возможно, в ходе его расследования количество эпизодов увеличится.