NASA и SpaceX подписали соглашение о космической безопасности

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подписало соглашение с американской компанией SpaceX о расширении сотрудничества в сфере космической безопасности. В частности, оно касается предотвращения столкновения оборудования, принадлежащего сторонам.

«Это соглашение разрешает более глубокий уровень координации, сотрудничества и обмена информацией и определяет условия, ответственность и действия для обеспечения безопасности полетов», — говорится в заявлении, размещенном 18 марта на сайте NASA.