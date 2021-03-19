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NASA и SpaceX подписали соглашение о космической безопасности

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подписало соглашение с американской компанией SpaceX о расширении сотрудничества в сфере космической безопасности. В частности, оно касается предотвращения столкновения оборудования, принадлежащего сторонам.

«Это соглашение разрешает более глубокий уровень координации, сотрудничества и обмена информацией и определяет условия, ответственность и действия для обеспечения безопасности полетов», — говорится в заявлении, размещенном 18 марта на сайте NASA.

В нём также отмечается, что главной задачей соглашения является недопущение сближений или столкновений космических аппаратов NASA и спутников орбитальной сети Starlink.

Сеть спутников Starlink должна обеспечить доступ в Интернет за счёт развертывания на орбите большого количества небольших аппаратов. В общей сложности в космос планируется вывести 11 тысяч спутников. С запущенными в этом месяце их на орбите будет больше 1100.

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