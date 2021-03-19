Видеозапись Наташи Крапкиной выложил YouTube-канал Aurora Hunters. Она сделана на пляже у станции «Ладожское озеро». «Пожалуй, это худшее место для тех, кто действительно хотел бы насладиться видом северного сияния. Постоянно моргающий фонарь у проходной военной части. Ужасные фары машин с дальним светом, стоящих в ожидании небесного шоу, которое на самом деле боится даже экрана фотокамеры. Неудивительно, что поймать изумрудные переливы сложно», — отмечает телеграм-канал «Астро Фото Болото».
Для успешной охоты надо отслеживать фактические графики солнечного ветра и внимательно вникать в происходящее в магнитосфере. «На видео — тот самый пляж Ладожского озера с мигающим фонарем и нежнейшим северным сиянием на фоне звезд и туманностей бескрайнего космоса. Магнитные возмущения не превышали индекса Кп1, — отмечается в сообщении. — Совет: если вы приехали на астроохоту, пожалуйста, не светите в даль фарами, уберите от своих глаз сотовые телефоны и фонарики и отойдите подальше от уличного освещения. Насладитесь видом млечного пути, рассмотрите туманности и скопления звезд, и вам тоже повезет ухватить за эмеральдовый хвост редкую удачу — питерское северное сияние».