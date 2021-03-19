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Петербуржцам удалось поймать северное сияние в «худшем» для этого месте

В ночь с 18 на 19 марта в Ленинградской области можно было наблюдать северное сияние, хотя шансов было немного.

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube
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Видеозапись Наташи Крапкиной выложил YouTube-канал Aurora Hunters. Она сделана на пляже у станции «Ладожское озеро». «Пожалуй, это худшее место для тех, кто действительно хотел бы насладиться видом северного сияния. Постоянно моргающий фонарь у проходной военной части. Ужасные фары машин с дальним светом, стоящих в ожидании небесного шоу, которое на самом деле боится даже экрана фотокамеры. Неудивительно, что поймать изумрудные переливы сложно», — отмечает телеграм-канал «Астро Фото Болото».

Для успешной охоты надо отслеживать фактические графики солнечного ветра и внимательно вникать в происходящее в магнитосфере. «На видео — тот самый пляж Ладожского озера с мигающим фонарем и нежнейшим северным сиянием на фоне звезд и туманностей бескрайнего космоса. Магнитные возмущения не превышали индекса Кп1, — отмечается в сообщении. — Совет: если вы приехали на астроохоту, пожалуйста, не светите в даль фарами, уберите от своих глаз сотовые телефоны и фонарики и отойдите подальше от уличного освещения. Насладитесь видом млечного пути, рассмотрите туманности и скопления звезд, и вам тоже повезет ухватить за эмеральдовый хвост редкую удачу — питерское северное сияние».

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube

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Комментарии (1)

DmitrySpb79
Млечный путь видно в Питере? Не поверю :) Первый раз в жизни я его увидел на турбазе километрах в 40 от города.
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