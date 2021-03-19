FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-7°C/Завтра: -4
73.66р88.12р
Будущая платная парковка в СПбЧто запрещено до 28 марта«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Ребёнка и женщин нашли мёртвыми в машине в Туле. Это было не ДТП, у СК есть версии

Следователи Тульской области выясняют обстоятельства гибели трёх человек в автомобиле.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное СУ СК, предварительной причиной смерти является отравление угарным газом. Рассматриваются и иные версии.

Представитель СУ отметил, что вечером 18 марта в салоне припаркованного автомобиля были обнаружены тела двух женщин и ребёнка. Следственные органы по данному факту возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

«Предварительно, это отравление угарным газом. Другие версии также отрабатываются», — отметили в пресс-службе управления.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний