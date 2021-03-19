Ребёнка и женщин нашли мёртвыми в машине в Туле. Это было не ДТП, у СК есть версии

Следователи Тульской области выясняют обстоятельства гибели трёх человек в автомобиле.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное СУ СК, предварительной причиной смерти является отравление угарным газом. Рассматриваются и иные версии.
Представитель СУ отметил, что вечером 18 марта в салоне припаркованного автомобиля были обнаружены тела двух женщин и ребёнка. Следственные органы по данному факту возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
«Предварительно, это отравление угарным газом. Другие версии также отрабатываются», — отметили в пресс-службе управления.