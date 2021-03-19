В Роспотребнадзоре предвидят возможный рост заболеваемости коронавирусом

«Весной, когда начинается оттепель, слякоть, дожди, воздух становится более влажный, что создает более комфортные условия для распространения COVID-19 и всех сезонных коронавирусов. Поэтому можно допустить небольшой и относительно непродолжительный подъем заболеваемости в пределах от одной до нескольких тысяч от сегодняшних цифр», — цитирует медика РИА Новости 19 марта.

Весной в России возможен небольшой рост заболеваемости COVID-19 в пределах от одной до нескольких тысяч заболевших. Такое мнение высказала заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора врач-инфекционист Наталья Пшеничная.

Однако если соблюдать меры профилактики и наращивать темпы вакцинации, к концу сезона, вероятнее всего, начнется еще большее снижение заболеваемости по сравнению с показателями марта, отметила эпидемиолог.

По её словам, тенденция на снижение стала четко прослеживаться с конца декабря. «Число ежедневно регистрируемых случаев заболевания COVID-19 на протяжении уже 15 дней не превышает 11 тысяч в сутки, в основном находясь в пределах 9–10 тысяч. Причем тенденция на снижение заболеваемости стала четко прослеживаться с конца декабря прошлого года, когда ежедневное число заболевших почти достигло 30 тысяч в сутки», — отметила Пшеничная.

В Петербурге, напомним, зафиксирован резкий рост заболеваемости коронавирусом.

Во всем мире, по данным университета Хопкинса к утру 19 марта, ковидом за всё время пандемии заболели 121,7 миллиона человек, умерли от него 2,6 миллиона.