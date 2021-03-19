По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 19 марта будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег, днем без существенных осадков, ветер умеренный. В 7 часов утра в городе в среднем минус 7 градусов, в окрестностях ночью было местами до минус 10. Днем ожидается 2–4 градуса ниже нуля. На дорогах гололедица.

Минус 7 это, по данным «Яндекса», на 8 градусов ниже климатической нормы, а ощущается как минус 12 при высокой влажности воздуха — до 88%. Согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день в Петербурге чаще всего бывает паcмурно, от минус 9 до плюс 4 градусов. Самое холодное 19 марта выдалось в 1963 году, минус 29, а самое теплое — в 1990 году, плюс 14.