FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-7°C/Завтра: -4
73.66р88.12р
Будущая платная парковка в СПбЧто запрещено до 28 марта«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Почти идеальная зима в Петербурге — морозно и солнечно. Выходные же принесут тепло и метель

Погоду в Петербурге можно было бы назвать идеальной, если бы это была зима: в меру морозно, не слишком облачно, а значит, выглянет солнышко. Да вот незадача: уже март, и он клонится к концу. Однако уже в воскресенье станет гораздо теплее, но радостнее ли — вопрос.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 19 марта будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег, днем без существенных осадков, ветер умеренный. В 7 часов утра в городе в среднем минус 7 градусов, в окрестностях ночью было местами до минус 10. Днем ожидается 2–4 градуса ниже нуля. На дорогах гололедица.

Минус 7 это, по данным «Яндекса», на 8 градусов ниже климатической нормы, а ощущается как минус 12 при высокой влажности воздуха — до 88%. Согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день в Петербурге чаще всего бывает паcмурно, от минус 9 до плюс 4 градусов. Самое холодное 19 марта выдалось в 1963 году, минус 29, а самое теплое — в 1990 году, плюс 14.

В ночь на субботу местами ожидается до минус 12, а днем потеплеет и уплотнятся облака. Во второй половине дня вероятен снег, местами метель. В воскресенье тоже снег, с налипанием, ночью местами метель, днем уже плюс 1–3 градуса.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
ПоделитьсяПоделиться
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний