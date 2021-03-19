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«Кровосток» представил седьмой альбом. «Эти опухоли служат мне, романтику и бандосику»

Российская рэп-группа «Кровосток» представила свой седьмой студийный альбом под названием «Наука». Об этом в ночь на 19 марта сообщается в соцсетях группы.

В альбом вошли десять треков, в том числе представленные ранее синглы «Зашел, вышел» и «Дети». «Кровосток представляет Науку, студийный альбом номер семь! 10 треков подарят вам многие знания и надежду! Хорошая музыка для разных людей, наслаждайтесь!» — написано в Instagram группы.

Альбом открывается композицией «Делают» с упоминанием про полицейских и пытки, затем следует «Зашел, вышел» про персонажа, грабящего богатого чиновника или силовика: «Эти опухоли служат мне, романтику и бандосику», — говорит лирический герой. Впрочем, как и обычно с творчеством «Кровостока», цитировать его в СМИ практически невозможно из-за обилия ненормативной лексики. Напомним, в июле 2015 года суд в Ярославле признал запрещенной информацию на сайте «Кровостока» за пропаганду насилия и употребления наркотиков. 12 ноября Ярославский областной суд отменил решение районного суда о запрете песен и блокировке сайта, претензии прокуратуры были отклонены.

Группа основана в 2003 году Антоном Черняком (Шило) и Дмитрием Файном (Фельдман), они вместе учились в МГАХУ. Первый альбом, «Река крови», вышел в 2008 году.

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