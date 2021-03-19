Российская рэп-группа «Кровосток» представила свой седьмой студийный альбом под названием «Наука». Об этом в ночь на 19 марта сообщается в соцсетях группы.



В альбом вошли десять треков, в том числе представленные ранее синглы «Зашел, вышел» и «Дети». «Кровосток представляет Науку, студийный альбом номер семь! 10 треков подарят вам многие знания и надежду! Хорошая музыка для разных людей, наслаждайтесь!» — написано в Instagram группы.