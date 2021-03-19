Анджелина Джоли собирается представить в суде доказательства насилия со стороны Брэда Питта

Актриса Анджелина Джоли планирует представить доказательства насилия со стороны ее бывшего мужа Брэда Питта. Как пишет Us Magazine, она передала соответствующие документы в суд, который занимается делом об опеке над их общими детьми.
По информации The Blast, свидетельские показания в ходе разбирательства могут дать и несовершеннолетние дети Джоли и Питта. Источник, близкий к последнему, говорит, что актриса таким образом пытается «ранить» бывшего супруга. «Анджелина и прежде использовала детей, чтобы причинить боль Брэду, и это похоже на то же самое поведение», — заявил собеседник издания.
Анджелина Джоли и Брэд Питт решили развестись в 2016 году из-за «непримиримых разногласий». Актера в том числе подозревали в том, что он ударил ребенка Джоли от первого брака. Бракоразводный процесс завершился в 2019-м, однако вопрос об опеке над детьми не решен до сих пор. Питт настаивает на совместной ответственности за дочерей Шайло и Вивьен и сына Нокса, Джоли не согласна.