Анджелина Джоли собирается представить в суде доказательства насилия со стороны Брэда Питта

Актриса Анджелина Джоли планирует представить доказательства насилия со стороны ее бывшего мужа Брэда Питта. Как пишет Us Magazine, она передала соответствующие документы в суд, который занимается делом об опеке над их общими детьми.



По информации The Blast, свидетельские показания в ходе разбирательства могут дать и несовершеннолетние дети Джоли и Питта. Источник, близкий к последнему, говорит, что актриса таким образом пытается «ранить» бывшего супруга. «Анджелина и прежде использовала детей, чтобы причинить боль Брэду, и это похоже на то же самое поведение», — заявил собеседник издания.

