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«Илону Маску только не показывайте». По петербургским дорогам прокатился троллейбус с «танцующими» колёсами

Участники дорожного движения заметили на петербургских дорогах троллейбус с «танцующими» колёсами. Видеозапись они опубликовали в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» вечером 18 марта.

По словам автора ролика, вызывающий опасения троллейбус следовал по маршруту № 4. «Это нормально?» — поинтересовался он у подписчиков паблика. В комментариях несколько «экспертов» сошлись во мнении, что ничего экстраординарного на видео не происходит.

«Илону Маску только не показывайте», — соревновались в остроумии участники группы. Один из комментаторов также заявил, что отправил жалобу перевозчику. «Фонтанка» попросила прояснить ситуацию пресс-службу «Горэлектротранса».

«Работники ГЭТ это заметили и сообщили в парк, оперативно связались с водителем, он проверил, что ослабления креплений нет. Но такой эффект связан со спецификой модели — его дала неравномерная затяжка колёс», — сообщила изданию представительница предприятия, добавив, что транспортное средство сняли с линии для профилактического обслуживания и заменили другим.

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Комментарии (5)

Alex000
А, это ещё фигня.
Тут вон под окнами шеринговый недодрифтер стартанул на разворот с тормозов на подгазовке. С пределом по радиусу в две полосы. Я уж понадялся что он себя об ограждение выпилит, но нет, чутка не хватило.
OldObyvatel
Лаптепарнокопытные колесо прикручивали!
Причем лапти были и на руках.
killbeachtrash
Это "прорыв" в узле конструирования колес. Будем на таких по Марсу кататься.
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