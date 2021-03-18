Участники дорожного движения заметили на петербургских дорогах троллейбус с «танцующими» колёсами. Видеозапись они опубликовали в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» вечером 18 марта.



По словам автора ролика, вызывающий опасения троллейбус следовал по маршруту № 4. «Это нормально?» — поинтересовался он у подписчиков паблика. В комментариях несколько «экспертов» сошлись во мнении, что ничего экстраординарного на видео не происходит.