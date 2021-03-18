Участники дорожного движения заметили на петербургских дорогах троллейбус с «танцующими» колёсами. Видеозапись они опубликовали в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» вечером 18 марта.
По словам автора ролика, вызывающий опасения троллейбус следовал по маршруту № 4. «Это нормально?» — поинтересовался он у подписчиков паблика. В комментариях несколько «экспертов» сошлись во мнении, что ничего экстраординарного на видео не происходит.
«Илону Маску только не показывайте», — соревновались в остроумии участники группы. Один из комментаторов также заявил, что отправил жалобу перевозчику. «Фонтанка» попросила прояснить ситуацию пресс-службу «Горэлектротранса».
«Работники ГЭТ это заметили и сообщили в парк, оперативно связались с водителем, он проверил, что ослабления креплений нет. Но такой эффект связан со спецификой модели — его дала неравномерная затяжка колёс», — сообщила изданию представительница предприятия, добавив, что транспортное средство сняли с линии для профилактического обслуживания и заменили другим.