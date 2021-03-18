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В Поволжье выпал желтый снег. Винят Китай

В Ульяновской области выпал желтый снег. Видео природного явления местные жители публикуют 18 марта в соцсетях.

В Ульяновском центре гидрометеослужбы подтвердили, что подобный снег выпал в целом ряде населенных пунктов. Министерство природы и цикличной экономики региона на своей странице «ВКонтакте» заверило, что никакой опасности он не несет: желтый снег «относится к явлению природного характера и не представляет угрозы для экологии и населения». Специалисты провели анализ проб снега, при которых обнаружили в нем песчаные примеси.

«Аналогичная ситуация наблюдается в Самарской области. По предварительной информации областного Гидрометцентра, причиной окраса снега могут быть песчаные бури со стороны Китая», — уточнили в Минприроды Ульяновской области.

Отметим, на Пекин 15 марта обрушилась песчаная буря, из-за которой почти полдня не работали два аэропорта.

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Комментарии (8)

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Мой номер кaрты: 4249 1703 6310 579-шесть

Заранее большое человеческое спaсибо.....
263836471
Это выпали мелкие обрывки жёлтой прессы!
Bingo Crosby
Не зря Жёлтая река- Хуанхэ- вытекает из самой населённой страны мира.
Может, это она испарилась и выпала в виде снега?
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