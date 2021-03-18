В Ульяновском центре гидрометеослужбы подтвердили, что подобный снег выпал в целом ряде населенных пунктов. Министерство природы и цикличной экономики региона на своей странице «ВКонтакте» заверило, что никакой опасности он не несет: желтый снег «относится к явлению природного характера и не представляет угрозы для экологии и населения». Специалисты провели анализ проб снега, при которых обнаружили в нем песчаные примеси.

В Ульяновской области выпал желтый снег. Видео природного явления местные жители публикуют 18 марта в соцсетях.

«Аналогичная ситуация наблюдается в Самарской области. По предварительной информации областного Гидрометцентра, причиной окраса снега могут быть песчаные бури со стороны Китая», — уточнили в Минприроды Ульяновской области.



Отметим, на Пекин 15 марта обрушилась песчаная буря, из-за которой почти полдня не работали два аэропорта.

