В Петербурге нетрезвый водитель «Ауди» рассказал ДПС о порошке в кармане. Стереть инспектору память взяткой не удалось

Нетрезвый водитель «Ауди» попался инспектору ДПС в Петродворцовом районе Петербурга. Чистосердечное признание, а также чрезмерная активность его пассажира подвели их под уголовную статью.
Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по городу и области 18 марта, автомобилиста остановили у дома № 3 на Ропшинском шоссе около десяти утра накануне. Поведение и неустойчивые позы указывали на наличие алкоголя в его крови. В ходе дальнейшего общения мужчина признался, что в кармане его куртки лежит наркотик в виде порошка.
Видимо, сообразив, что дела водителя плохи, разрешить ситуацию взялся его приятель, который находился в салоне машины.
«Пассажир иномарки, находясь в салоне служебного автомобиля, попытался передать инспектору ДПС денежные средства в размере 45 тысяч рублей за непривлечение водителя «Ауди» к уголовной и административной ответственности по факту управления транспортным средством в состоянии наркотического опьянения, а также по факту хранения наркотических средств. Однако сотрудник полиции от денежных средств отказался и незамедлительно доложил о случившемся руководству», — описали последующие события в полицейском главке.
Автомобилисту вручили административный протокол об управлении машиной в нетрезвом виде, а наркотическое вещество изъяли и отправили на экспертизу. Его пассажир стал фигурантом уголовного дела по статье о даче взятки.