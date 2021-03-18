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В Петербурге нетрезвый водитель «Ауди» рассказал ДПС о порошке в кармане. Стереть инспектору память взяткой не удалось

Нетрезвый водитель «Ауди» попался инспектору ДПС в Петродворцовом районе Петербурга. Чистосердечное признание, а также чрезмерная активность его пассажира подвели их под уголовную статью.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по городу и области 18 марта, автомобилиста остановили у дома № 3 на Ропшинском шоссе около десяти утра накануне. Поведение и неустойчивые позы указывали на наличие алкоголя в его крови. В ходе дальнейшего общения мужчина признался, что в кармане его куртки лежит наркотик в виде порошка.

Видимо, сообразив, что дела водителя плохи, разрешить ситуацию взялся его приятель, который находился в салоне машины.

«Пассажир иномарки, находясь в салоне служебного автомобиля, попытался передать инспектору ДПС денежные средства в размере 45 тысяч рублей за непривлечение водителя «Ауди» к уголовной и административной ответственности по факту управления транспортным средством в состоянии наркотического опьянения, а также по факту хранения наркотических средств. Однако сотрудник полиции от денежных средств отказался и незамедлительно доложил о случившемся руководству», — описали последующие события в полицейском главке.

Автомобилисту вручили административный протокол об управлении машиной в нетрезвом виде, а наркотическое вещество изъяли и отправили на экспертизу. Его пассажир стал фигурантом уголовного дела по статье о даче взятки.

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Комментарии (4)

AlBerkut
Находясь в салоне патрульки давать взятку... Молодца, к успеху шёл😂😂😂
Вроде как всех уже 'патруль-видео' оснастили, и записи с камер отсматривают, на предмет 'а вдруг' 😉
kоt-obormot
Жадный какой то водитель. Взял, обидел "честных" инспекторов смешной и копеешной суммой. Зря они штоле бабло заносили, что бы их пристроили в ДПС?
Pattaya
45к не хватит даже, чтобы от пьянки съехать. А тут ещё с порошком. Шейте ещё оскорбление сотрудника.
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