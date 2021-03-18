В Петербурге нетрезвый водитель «Ауди» рассказал ДПС о порошке в кармане. Стереть инспектору память взяткой не удалось

Нетрезвый водитель «Ауди» попался инспектору ДПС в Петродворцовом районе Петербурга. Чистосердечное признание, а также чрезмерная активность его пассажира подвели их под уголовную статью.



Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по городу и области 18 марта, автомобилиста остановили у дома № 3 на Ропшинском шоссе около десяти утра накануне. Поведение и неустойчивые позы указывали на наличие алкоголя в его крови. В ходе дальнейшего общения мужчина признался, что в кармане его куртки лежит наркотик в виде порошка.

