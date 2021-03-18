Российским легкоатлетам снова начнут выдавать нейтральный статус для участия в международных соревнованиях

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) возобновит выдачу статуса нейтральных атлетов российским спортсменам спустя год после приостановки. Как сообщает 18 марта РБК со ссылкой на заявление главы рабочей группы World Athletics Руне Андерсена, к участию в международных соревнованиях будут допускать только спортсменов, никогда не нарушавших антидопинговые правила.



Членство ВФЛА в международной федерации было приостановлено в ноябре 2015 года из-за многочисленных случаев допинга среди российских спортсменов. Из-за отстранения ВФЛА российские спортсмены с 2016 года имеют право выступать только в статусе нейтральных атлетов, который выдается при соблюдении ряда требований. В 2020 году World Athletics приостановил выдачу статуса нейтральных атлетов до выплаты со стороны ВФЛА штрафа в размере $5 млн, который был наложен за соучастие бывшего руководства в фальсификации документов по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко, нарушившего антидопинговые правила. Штраф был выплачен в августе, спустя месяц после первоначально оговоренной даты.