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Кухарка может управлять государством? Женское правительство Финляндии затравили в Интернете

В Интернете оскорбляют финское правительство, в котором все правящие партии возглавляют женщины, или, как их еще называют сами финны, — hallituksen ihmenaiset (чудо-женщины правительства).

«Финское правительство во главе с премьер-министром Санной Марин в подавляющем большинстве случаев подвергается женоненавистническим нападкам в Интернете», — приводит 18 марта издание Politico результаты исследования подчиненной НАТО группы Stratcom.

Критики ставят под сомнение лидерские качества возглавляющих правительственные партии женщин и используют «женоненавистнические эпитеты» и «фразы о домашних обязанностях». Анализ показал, что за волной ненависти стоят не боты, а обычные пользователи.

Исследователи считают, что женоненавистнические высказывания отталкивают финок от участия в политике. Женщины в этой сфере боятся высказывать свое мнение. Травля в Сети может оказать «серьезное влияние на демократию» в Финляндии.

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Комментарии (2)

f0ntan
Откуда эти женоненавистнечиские посты? Не из России?
263580521
Какие у них трепетные женщины. Ни тебе горящих изб, ни коней на скаку. Всего лишь посты в интернете их пугают ))
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