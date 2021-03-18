Кухарка может управлять государством? Женское правительство Финляндии затравили в Интернете

В Интернете оскорбляют финское правительство, в котором все правящие партии возглавляют женщины, или, как их еще называют сами финны, — hallituksen ihmenaiset (чудо-женщины правительства).



«Финское правительство во главе с премьер-министром Санной Марин в подавляющем большинстве случаев подвергается женоненавистническим нападкам в Интернете», — приводит 18 марта издание Politico результаты исследования подчиненной НАТО группы Stratcom.

Критики ставят под сомнение лидерские качества возглавляющих правительственные партии женщин и используют «женоненавистнические эпитеты» и «фразы о домашних обязанностях». Анализ показал, что за волной ненависти стоят не боты, а обычные пользователи.