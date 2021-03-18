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Пользователи жалуются на сбои в работе Telegram. Проблему заметили и в Петербурге

Пользователи Telegram сообщают о сбое у мессенджера. По данным Downdetector, неполадки стали происходить после 17:00 мск.

О проблеме заявляют жители Европы, сбой заметили в крупных городах, в том числе в Киеве, Москве, Петербурге.

Фото: скриншот с https://downdetector.ru/
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Фото: скриншот с https://downdetector.ru/

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