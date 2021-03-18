В Петербурге в честь годовщины присоединения Крыма к России 18 марта состоялся флешмоб в Московском парке Победы. Как сообщает корреспондент «Фонтанки», студенты, активисты «Молодой Гвардии «Единой России»», НОДа и «Волонтерской роты» выстроились в виде надписи «Крым». Акция прошла в несогласованном формате, но наказание участникам вряд ли грозит.

По данным «Фонтанки», основными организаторами акции выступили представители «Волонтёрской роты Боевого братства», движения, созданного при поддержке Фонда президентских грантов. Кроме того, в организации флешмоба принимали участие представители МГЕР. Всех участников просили сфотографироваться до и после мероприятия, это было обязательным условием, по словам организаторов, фото поможет в подсчете участников акции для публикации отчетов.

Изначально организаторы планировали собрать около 1 000 участников флешмоба, по подсчётам корреспондента «Фонтанки», надпись «Крым» посреди рабочего дня пришли изображать несколько сотен.

Среди участников акции «Фонтанка» встретила молодых людей, представившихся студентами первого курса «Военмеха». Они сообщили, что пришли в парк Победы, потому что не ходили в течение года на физкультуру и преподаватель предложил им получить «зачёт» таким образом.



В администрации Московского района «Фонтанке» сообщили, что не согласовывали проведение столь массового мероприятия (согласно постановлению правительства города, встречи с участниками свыше 50 человек требуют отдельного согласования). «Мы увидели толпу на камерах, отправили полицию, но никого уже не было, когда она приехала», — сообщил глава района Владимир Ушаков.



Отметим, что 18 марта 2014 года Крым официально вошел в состав Российской Федерации.

