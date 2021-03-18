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Студенты, волонтёры и молодогвардейцы изобразили «Крым» в Петербурге. Некоторые даже получили «зачет»

В Петербурге в честь годовщины присоединения Крыма к России 18 марта состоялся флешмоб в Московском парке Победы. Как сообщает корреспондент «Фонтанки», студенты, активисты «Молодой Гвардии «Единой России»», НОДа и «Волонтерской роты» выстроились в виде надписи «Крым». Акция прошла в несогласованном формате, но наказание участникам вряд ли грозит.

По данным «Фонтанки», основными организаторами акции выступили представители «Волонтёрской роты Боевого братства», движения, созданного при поддержке Фонда президентских грантов. Кроме того, в организации флешмоба принимали участие представители МГЕР. Всех участников просили сфотографироваться до и после мероприятия, это было обязательным условием, по словам организаторов, фото поможет в подсчете участников акции для публикации отчетов.

Изначально организаторы планировали собрать около 1 000 участников флешмоба, по подсчётам корреспондента «Фонтанки», надпись «Крым» посреди рабочего дня пришли изображать несколько сотен.

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Среди участников акции «Фонтанка» встретила молодых людей, представившихся студентами первого курса «Военмеха». Они сообщили, что пришли в парк Победы, потому что не ходили в течение года на физкультуру и преподаватель предложил им получить «зачёт» таким образом.

В администрации Московского района «Фонтанке» сообщили, что не согласовывали проведение столь массового мероприятия (согласно постановлению правительства города, встречи с участниками свыше 50 человек требуют отдельного согласования). «Мы увидели толпу на камерах, отправили полицию, но никого уже не было, когда она приехала», — сообщил глава района Владимир Ушаков.

Отметим, что 18 марта 2014 года Крым официально вошел в состав Российской Федерации.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

260602101
А это мероприятие было не таким опасным, как сбор 150 муниципальных депутатов в Москве ? Никто не заболеет ?
tochilshik
молодые,глупые еще. не понимают что их жизнь сахаром не будет. хлебать полной ложкой будут то дерьмо что устроил их кумир.и конечно где же каратели с запотевшими от усердия забралами? или это другое,им можно?
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