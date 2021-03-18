Построенная в Петербурге подлодка исчезла с радаров в Средиземном море. Ее ищут силами НАТО

«Несколько дней назад подлодка исчезла с экранов систем управления и контроля. <...> Этот вопрос [исчезновения подлодки] вызывает озабоченность у ВМС США, особенно в связи со способностью российской подводной лодки собирать конфиденциальную информацию», — сообщает 18 марта израильское издание News Israel.

После этого ВМС США развернули силы союзников для помощи по поиску пропажи. Так, накануне американские военные опубликовали сообщение о том, что вместе с израильтянами проведут совместное морское патрулирование в Средиземном море.



Натовцы уже три недели следят за российской субмариной в рамках невиданной по размаху операции. «Подобного по масштабу развертывания судов США, Канады, Великобритании, Франции, Италии, Греции еще не было. И даже если нет официальных заявлений, операция, похоже, должна подать Кремлю четкий сигнал», — пишет итальянское издание Le Republica. В Средиземном море в воздух были подняты американские самолеты Р-8А Poseidon, а натовские авиапатрули следили за районом с итальянской авиабазы NAS Sigonella и греческой Араксос.

Однако и это еще не все. До Средиземного моря субмарину сопровождал британский патрульный корабль HMS Mersey, что подтверждают ВМФ Великобритании.

Председатель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников Игорь Курдин в комментарии «Фонтанке» назвал произошедшее «нормальной практикой»: «В том, что эта подводная лодка ушла от слежения натовских и американских противолодочных сил, ничего необычного нет. <...> Я рекомендую нашим вероятным противникам утроить свои усилия по поиску этой подводной лодки и, может, они ее найдут». По его словам, «пропажу» субмарины под пристальным вниманием западных сил можно расценивать как подарок к дню моряка-подводника, который отмечается завтра, 19 марта. «Это делает нам честь», — заметил Курдин. Он также опроверг возможность какой-либо аварийной ситуации на «Ростове-на-Дону».

