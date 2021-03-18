Ник Рок-н-Ролл попал в петербургскую больницу. Жизнь легенде андерграунда спасла операция

Музыкант Николай Кунцевич, более известный как Ник Рок-н-Ролл, находится в реанимации Александровской больницы Петербурга. Об этом 18 марта сообщается в официальном инстаграм-аккаунте артиста.



Как пишут в группе, у 60-летнего Николая Францевича случился сердечный приступ, его госпитализировали в Александровскую больницу и уже прооперировали. «Спасибо огромное врачам Александровской больницы за проведённую операцию, которая спасла ему жизнь», — отмечает команда артиста, добавляя, что «Николаю установили два стента». Пока он остаётся в реанимации.