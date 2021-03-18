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Ник Рок-н-Ролл попал в петербургскую больницу. Жизнь легенде андерграунда спасла операция

Музыкант Николай Кунцевич, более известный как Ник Рок-н-Ролл, находится в реанимации Александровской больницы Петербурга. Об этом 18 марта сообщается в официальном инстаграм-аккаунте артиста.

Как пишут в группе, у 60-летнего Николая Францевича случился сердечный приступ, его госпитализировали в Александровскую больницу и уже прооперировали. «Спасибо огромное врачам Александровской больницы за проведённую операцию, которая спасла ему жизнь», — отмечает команда артиста, добавляя, что «Николаю установили два стента». Пока он остаётся в реанимации.

Ник Рок-н-Ролл — советский и российский музыкант, один из основоположников рок-перформанса и шок-рока в России. Начинал свою карьеру на сцене в группе «Второй эшелон» (Крым) с Юрием Юксом, позднее играл с группой «Коба».

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