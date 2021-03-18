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Среди газировки и сладостей. Власти Мексики перехватили партию поддельной вакцины «Спутник V»

Власти Мексики раскрыли крупную партию поддельной вакцины, имитирующую российский «Спутник V». Контрафакт направлялся в Гондурас.

«Главное таможенное управление в сотрудничестве с мексиканской армией изъяло российскую вакцину "Спутник V" в международном аэропорту Кампече, которую планировалось доставить частным самолетом в Гондурас, в связи с чем было начато расследование с целью определения происхождения доз против SARS-CoV2», — говорится 18 марта в сообщении правительства Мексики.

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Партию вакцины в частном самолёте, который должен был лететь в международный аэропорт Сан-Педро-Сула в Гондурасе, спрятали между безалкогольными напитками и сладостями. В двух холодильниках были ампулы, чей объём эквивалентен 5 775 дозам.

Отмечается, что экипаж и пассажиры — граждане Гондураса. Им предстоит дать показания Генеральной прокуратуре.

«Анализ фотографий изъятой партии позволяет утверждать, что это поддельное вещество, не имеющее ничего общего с оригинальной вакциной, включая дизайн контейнеров и этикеток. Процедура отправки также нарушала протоколы упаковки и транспортировки официальной вакцины "Спутник V"», — прокомментировали в Российском фонде прямых инвестиций.

Ранее «Интерпол» предупреждал об активизации ОПГ, вовлечённых в производство и распространение поддельной вакцины. Завод, где изготавливали контрафактные препараты, накрыли, в частности, в Китае.

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Комментарии (1)

kolpankolpan
Это не та что в Петербург не довезли?
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