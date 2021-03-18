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Для подготовки учителей в России планируют использовать технологии КВН

Технологии КВН будут использовать при подготовке учителей в российских педагогических вузах. Об этом заявил на круглом столе в рамках конкурса «Учитель будущего» в Петербурге министр просвещения Сергей Кравцов 18 марта.

Кравцов рассказал, как встречался с игроками команды КВН армавирского государственного педагогического университета «Русская дорога». По итогам встречи было решено «использовать технологии КВН» при подготовке педагогических кадров.

По словам министра, средний возраст учителя в России «достаточно молодой» — 46–47 лет. Федеральные власти планируют модернизировать материально-техническую базу педагогических вузов страны, также создавать в школах профильные педагогические классы. «Сама подготовка должна быть такой, чтобы учитель не боялся идти работать», — отметил Кравцов.

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Комментарии (4)

lamer
Маслякову процент надо будет отчислять?
Antipode
Если продолжать задействовать учителей и администрацию школ в подтасовке результатов выборов, то у них не будет авторитета у учеников и их родителей. Новые законы о просветительской деятельности и разговоры о вменении учителям обязанностей учителям проводить беседы с родителями чтобы не допустить влияния альтернативных взглядов тоже не добавляет оптимизма. Как не готовь учителей с КВНом или без, учителя получают мизерные зарплаты, а все надбавки зависят от их лизоблюдства по отношению к администрации школ. Как тут сеять разумное, доброе и вечное? Потенциально лучшие кадры стараются не попасть в школу. Власть предержащие стараются через школу лишить детей остатков критического мышления, в то время как посылают своих детей обучаться за границу, где из них готовят свободных людей.
GeF
Да уж, в нашей стране не сойти с ума на работе сможет только Весёлый и Находчивый учитель...
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