Для подготовки учителей в России планируют использовать технологии КВН

Технологии КВН будут использовать при подготовке учителей в российских педагогических вузах. Об этом заявил на круглом столе в рамках конкурса «Учитель будущего» в Петербурге министр просвещения Сергей Кравцов 18 марта.



Кравцов рассказал, как встречался с игроками команды КВН армавирского государственного педагогического университета «Русская дорога». По итогам встречи было решено «использовать технологии КВН» при подготовке педагогических кадров.

По словам министра, средний возраст учителя в России «достаточно молодой» — 46–47 лет. Федеральные власти планируют модернизировать материально-техническую базу педагогических вузов страны, также создавать в школах профильные педагогические классы. «Сама подготовка должна быть такой, чтобы учитель не боялся идти работать», — отметил Кравцов.