Романтический ужин попкорном и секс в первом ряду. В Петербурге пара провела ночь в закрытом кинотеатре

Влюблённые петербуржцы пробрались в закрытый кинотеатр в ТРК «Южный полюс» на Пражской и устроили себе романтический вечер. Видео их похождений опубликовано в официальном сообществе «Кинограда». Администраторы отмечают, что ищут парочку, дабы подарить им парный билет в кино.
На кадрах девушка и молодой человек сначала хозяйничают в баре. Набирают попкорн в огромные вёдра, в вёдра поменьше пытаются налить пенное из крана. После они отправляются в тёмный кинозал, где предаются любви на полу. Администрация любезно прикрыла на видео причинное место героя-любовника.
«Южный полюс» уже не в первый раз становится местом эксцессов с эротическим подтекстом. 1 марта голый мужчина устроил перформанс на парковке у ТРК.