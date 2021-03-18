FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -5
73.10р86.97р
Что запрещено до 28 мартаПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
3
Печать

Романтический ужин попкорном и секс в первом ряду. В Петербурге пара провела ночь в закрытом кинотеатре

Влюблённые петербуржцы пробрались в закрытый кинотеатр в ТРК «Южный полюс» на Пражской и устроили себе романтический вечер. Видео их похождений опубликовано в официальном сообществе «Кинограда». Администраторы отмечают, что ищут парочку, дабы подарить им парный билет в кино.

На кадрах девушка и молодой человек сначала хозяйничают в баре. Набирают попкорн в огромные вёдра, в вёдра поменьше пытаются налить пенное из крана. После они отправляются в тёмный кинозал, где предаются любви на полу. Администрация любезно прикрыла на видео причинное место героя-любовника.

«Южный полюс» уже не в первый раз становится местом эксцессов с эротическим подтекстом. 1 марта голый мужчина устроил перформанс на парковке у ТРК.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Mr_Pu
как скучно я живу)))
AlBerkut
Ищут чтобы пару билетов вручить? 🤔
Ждём нашествия любителей халявы😂😂😂
вадики
СРАМОТА!!!!!!!!!!!!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний