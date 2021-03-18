Романтический ужин попкорном и секс в первом ряду. В Петербурге пара провела ночь в закрытом кинотеатре

Влюблённые петербуржцы пробрались в закрытый кинотеатр в ТРК «Южный полюс» на Пражской и устроили себе романтический вечер. Видео их похождений опубликовано в официальном сообществе «Кинограда». Администраторы отмечают, что ищут парочку, дабы подарить им парный билет в кино.



На кадрах девушка и молодой человек сначала хозяйничают в баре. Набирают попкорн в огромные вёдра, в вёдра поменьше пытаются налить пенное из крана. После они отправляются в тёмный кинозал, где предаются любви на полу. Администрация любезно прикрыла на видео причинное место героя-любовника.