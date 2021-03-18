«Театр post» представит «архитектурный» спектакль «Space X»

Постановка «Space X» «театра post» уже была показана в Москве, в рамках юбилейных мероприятий к 30-летию Центра им. Вс. Мейерхольда. Теперь настал черед петербургской премьеры — она состоится 24 и 25 марта в доме-музее Ф. И. Шаляпина.
Команда «театра post» не перестает поражать умением находить театральные свойства в нетеатральных текстах: в их афише есть постановки по новгородским берестяным грамотам («Хорошо темперированные грамоты»), дневнику выдающегося итальянского художника XVI века Якопо да Понтормо («Художник извне и изнутри»), работам по эволюционной биологии («Случайность»). В «Space X» «post» вступает на территорию архитектуры. Авторы исследуют структуру пространства, которое наделяется функциями «драматурга», «собеседника» и оказывается способно «рассказать» свою историю. Любая архитектура отражает социальное устройство и ценности общества, организовывает материальное пространство человека, а тот, в свою очередь, определенным и исключительно персональным образом будет коммуницировать с интерьером и экстерьером архитектурного объекта, в котором будет разыгрываться действие.
Над спектаклем работают Екатерина Августеняк, Дмитрий Власик, Дмитрий Волкострелов, Дмитрий Коробков, Иван Николаев, Алексей Платунов, Алена Старостина.
Начало в 20:00.
16+.
Наталия Эфендиева