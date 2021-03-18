Роскомнадзор для борьбы с «ложными минированиями» получит все данные о пользователях сотовой связи вплоть до моделей смартфонов

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предлагает обязать операторов сотовой связи отдать Роскомнадзору весь возможный набор данных пользователей — от паспортных до информации о модели смартфона и голосовом трафике, передаваемом через интернет. Проект постановления правительства РФ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.



В случае утверждения документа Роскомнадзор получит ФИО абонента, дату рождения, паспортные реквизиты, данные о месте жительства, дату и время звонков, SMS и MMS. Кроме того, Минцифры отдаст коллегам из надзорного ведомства данные об абоненте — ИП или юридическом лице.



Также передаче подлежат сведения «о видах соединений, совершённых абонентом или пользователем услугами связи абонента, о факте передачи голосовой информации посредством сети подвижной радиотелефонной связи, о факте передачи голосовой информации посредством сети передачи данных». Для сбора информации будет создана специальная система, обновлять информацию в которой операторы будут обязаны раз в сутки.



«Положения проекта направлены в том числе на исключение случаев распространения «серых» идентификационных модулей. «Серые» идентификационные модули оформляются на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, раздаются бесплатно у торговых центров и в местах массового скопления людей. В связи с тем, что услуги связи оказываются без фактического заключения договора, пользователи таких модулей могут в том числе безнаказанно совершать звонки о ложном минировании», — сказано в пояснительной записке.



Постановление может вступить в силу уже 1 июня 2021 года. Дата окончания публичного обсуждения проекта — 5 апреля 2021 года.

