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Коронавирус в России за сутки подскочил почти на тысячу случаев

Коронавирус в России за сутки подскочил почти на тысячу случаев, следует из данных оперативного штаба от 18 марта.

Новых заболевших COVID-19 за сутки снова выявили во всех российских регионах. Их насчитали 9 803. В Москве, которая остается лидером по суточному приросту, заразились 1 934, а в Петербурге на 1 016 меньше. В петербургском оперштабе сообщили, что за 24 часа на COVID-19 протестировали 26 317 человек, а общее число заболевших в городе достигло 384 279.

В России с начала пандемии зафиксировали уже 4 428 239 инфицированных. Большинство из них выздоровели (4 037 036). За сутки было 460 летальных исходов от коронавируса, из которых 33 приходится на Петербург. Всего из-за COVID-19 лишились жизни 93 824 человека (11 806 в Петербурге).

В мире заболели уже 121,2 миллиона. Больше всего случаев в Индии (11,5 миллиона), Бразилии (11,7 миллиона) и США (29,6 миллиона).

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Комментарии (6)

Дмитрий Сотников
В Спб ни одна горячая линия по коронавирусу не может решать вопросы, связанные с грубейшими нарушениями в школах. Роспотребнадзору необходимо 30 дней для принятия решений. О такой борьбе с пандемией можно только писать.
ЛоскутныйЕнот
Главное поддержать градус накала и изящно написать:

"В Москве, которая остается лидером по суточному приросту, заразились 1 934, а в Петербурге на 1 016 меньше."

И половина читающих прочтет что в Питере скачок и там 1016, а на самом деле 918, что меньше, чем вчера"

Т.е.идёт медленное снижение...
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В отличии от "плато" в СПб, в столице, в зависимости от проводимых тестов по дням недели меняется на 600-700 случаев туда-обратно, что и дает такую же картину по стране. Поэтому для журналистов каждый день есть о чем писать, подскочил, отскочил.
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