Коронавирус в России за сутки подскочил почти на тысячу случаев, следует из данных оперативного штаба от 18 марта.

Новых заболевших COVID-19 за сутки снова выявили во всех российских регионах. Их насчитали 9 803. В Москве, которая остается лидером по суточному приросту, заразились 1 934, а в Петербурге на 1 016 меньше. В петербургском оперштабе сообщили, что за 24 часа на COVID-19 протестировали 26 317 человек, а общее число заболевших в городе достигло 384 279.



В России с начала пандемии зафиксировали уже 4 428 239 инфицированных. Большинство из них выздоровели (4 037 036). За сутки было 460 летальных исходов от коронавируса, из которых 33 приходится на Петербург. Всего из-за COVID-19 лишились жизни 93 824 человека (11 806 в Петербурге).