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Резвый водитель решил обогнать всех на светофоре и приехал в припаркованную машину под камерой в Петербурге

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Утренние дороги в Петербурге по-прежнему не прощают водителям резких маневров. Водитель «Фольксвагена» в Адмиралтейском районе утром 18 марта, видимо, забыл, что по ночам в городе еще минус и на дорогах может быть скользко.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», у дома 40 по Английскому проспекту автомобиль Volkswagen Tiguan врезался в припаркованную машину. Момент ДТП засняла камера наблюдения. На записи, имеющейся в распоряжении «Фонтанки», видно, как водитель «Фольксвагена» резко стартует со светофора на проспекте Римского-Корсакова, обгоняя остальные машины, поворачивает из среднего ряда налево, но не справляется с управлением. Автомобиль заносит, и он врезается в припаркованную у края проезжей части машину.

О пострадавших не сообщается.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (23)

SERGEY111
Да ладно - это он просто так припарковался и чтобы парковка была по правилам пришлось чутка подвинуть соседнее авто .
AL-IK
Меня всегда интересовало - откуда у дебилов деньги на дорогие машины?
Маэстро
Баран - это птица, летает очень быстро.
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