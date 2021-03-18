Утренние дороги в Петербурге по-прежнему не прощают водителям резких маневров. Водитель «Фольксвагена» в Адмиралтейском районе утром 18 марта, видимо, забыл, что по ночам в городе еще минус и на дорогах может быть скользко.



Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», у дома 40 по Английскому проспекту автомобиль Volkswagen Tiguan врезался в припаркованную машину. Момент ДТП засняла камера наблюдения. На записи, имеющейся в распоряжении «Фонтанки», видно, как водитель «Фольксвагена» резко стартует со светофора на проспекте Римского-Корсакова, обгоняя остальные машины, поворачивает из среднего ряда налево, но не справляется с управлением. Автомобиль заносит, и он врезается в припаркованную у края проезжей части машину.