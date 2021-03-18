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Мишустин дал поручение легализовать в России гостевые дома

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручение подготовить предложения по регулированию деятельности гостевых домов в России до 1 июля 2021 года. Об этом сообщается в перечне поручений главы кабмина по итогам его рабочей поездки в Республику Алтай.

Как отмечается в сообщении правительства 18 марта, задача поставлена Ростуризму, Минэкономразвития, Минфину и Роспотребнадзору. Срок исполнения поручения — 1 июля. Как ожидается, это позволит легализовать использование строений, расположенных на землях индивидуального жилищного строительства, в качестве гостиниц.

Напомним, что с 1 октября 2019 года в России вступили в силу поправки к Жилищному кодексу, запрещающие работу средств размещения в жилых помещениях (так называемый «закон о хостелах»). Из-за них формат гостевых домов оказался вне правового поля.

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Комментарии (8)

nuga
Цены на котеджи пойдут вверх,все раскупят.Сколько народа можно заселить ,это клондайк! Хорошая идея!
Danik
Прекрасная работа: дал поручение подготовить предложения по регулированию деятельности! Конкретики море! И они в основном так работают! Как он млрды зарабатывает при таком стиле?
Павел Михайлов
Мишустин легализовал превращение пригорода в один большой аул.
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