Мишустин дал поручение легализовать в России гостевые дома

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручение подготовить предложения по регулированию деятельности гостевых домов в России до 1 июля 2021 года. Об этом сообщается в перечне поручений главы кабмина по итогам его рабочей поездки в Республику Алтай.



Как отмечается в сообщении правительства 18 марта, задача поставлена Ростуризму, Минэкономразвития, Минфину и Роспотребнадзору. Срок исполнения поручения — 1 июля. Как ожидается, это позволит легализовать использование строений, расположенных на землях индивидуального жилищного строительства, в качестве гостиниц.

