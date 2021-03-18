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В Росрыболовстве опровергли сообщение о возможном дефиците из-за сокращения добычи иваси

Росрыболовство не видит объективных причин для сокращения добычи сардины иваси. Также в ведомстве опровергли сообщения ряда СМИ о возможном дефиците и повышении цен на продукцию. Об этом со ссылкой на официальное сообщение представителей Росрыболовства 18 марта сообщает ТАСС.

Ранее РБК написал о рисках «крупномасштабных сбоев» в промысле сардины иваси и возможном значительном увеличении из-за этого цен на некоторые виды рыбной продукции. Агентство сослалось при этом на дальневосточные компании «Тралфлот» и «Софко» (входят в группу «Сигма Марин Технолоджи»).

По данным издания, сбои в промысле могут возникнуть в связи с вступлением в силу нового требования о таможенном декларировании так называемых незаходных судов. В конце 2020 года в РФ вступило в силу постановление, согласно которому до 1 января 2022 года все суда, произведенные или приобретенные за пределами Евразийского экономического союза и занимающиеся рыболовством в исключительной экономической зоне России, должны пройти таможенное декларирование. Без этого они лишаются права на добычу рыбы по российским квотам.

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Комментарии (2)

265015791
>Росрыболовство не видит объективных причин для сокращения добычи сардины иваси.
А я вижу, консервы невозможно есть, натурально противно. Научитесь консервировать чтобы были не хуже советских, тогда и ловите, а пока пусть она лучше размножается, а не на свалки идёт.
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