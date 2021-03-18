В Росрыболовстве опровергли сообщение о возможном дефиците из-за сокращения добычи иваси

Росрыболовство не видит объективных причин для сокращения добычи сардины иваси. Также в ведомстве опровергли сообщения ряда СМИ о возможном дефиците и повышении цен на продукцию. Об этом со ссылкой на официальное сообщение представителей Росрыболовства 18 марта сообщает ТАСС.



Ранее РБК написал о рисках «крупномасштабных сбоев» в промысле сардины иваси и возможном значительном увеличении из-за этого цен на некоторые виды рыбной продукции. Агентство сослалось при этом на дальневосточные компании «Тралфлот» и «Софко» (входят в группу «Сигма Марин Технолоджи»).

